美劇“老友記”在華被審查：粉絲很生氣

廣受觀眾喜愛的美劇《老友記》的六位主演——由（從左到右）大衛·施維默、麗莎·庫卓、馬修·佩里、柯特妮·考克斯、詹妮弗·安妮斯頓和馬特·勒布朗。

中國有關部門對美劇 "老友記 "的審查，將劇中有關女同性戀的內容刪除，引起該劇粉絲的憤怒，而在社交網絡上的吐槽也已經被刪除。

廣告 繼續瀏覽後續

上周五，粉絲期待已久的美劇 "老友記 "重新出現在中國的視頻網站上，但當粉絲們發現劇中的一位女性角色所有與同性戀有關的內容都被消失了的時侯，該劇的播放被中斷。

在微博上，"老友記被審查 "的標籤出現了數千萬次，瞄準了是由嗶哩嗶哩（Bilibili）、騰訊視頻、愛奇藝和優酷等視頻平台播出的“老友記”第一季第二集的修改內容。

一條已經吸引了超過17.7萬個 "贊"的網友帖子寫道： “我發現所有關於羅斯（劇集主要人物）的前妻卡羅爾是同性戀的對話都被剪掉了”。

法新社指出，近年來，中國政府加強了對性、暴力和政治等 "敏感 "主題的審查，特別是對進口作品的審查。這種做法引起了一些網民的嘲諷。

另一位微博博主就誇讚說： "為什麼要談論同性戀呢？這種事情在這裡（中國）並不存在，這裡有永恆的完美統治。在政府的領導下，每個人都很幸福"。

這些批評已經從社交網絡上刪除了，"老友記被審查 "這個顛覆性的搜索詞在周日被"為什麼老友記這麼受歡迎"取代。

從1994年到2004年播出的"老友記 "在中國很有名，有數百萬人通過DVD視頻光盤觀看了這部美劇。很多中國年輕人說，他們是在 "老友記 "的幫助下學習英語的，搜狐視頻在2012年至2013年期間已經播放了未經審查的"老友記 "。

法新社指出，對 "老友記 "劇集的修改，很難說是否是有關當局強加的。

2019年，《波西米亞狂想曲》在中國播出的版本中，有關皇後樂隊主唱弗雷迪-墨丘利同性戀性行為的幾個場景也被刪除。

最近，美國電影大衛-芬奇的執導的大片《搏擊俱樂部》的結尾被截斷修改，播出的版本與原作相反，在中國電影觀眾中引起了震驚，引發一片嘩然之後，結局終於被恢復了。

此外， 一些美國製片人有時會自行剪掉電影或電視劇中的場景，以此希望獲得進入中國市場的批准。