香港疫情連日創新高 今料累計近萬宗 超前四波總和 明起打針降至3歲護幼

香港連續三日錄得逾千宗武漢肺炎確診個案，昨(13日)單日錄得1347宗確診病例和約二千宗初步陽性個案，再創單日新高；而以初陽個案有九成會確診推算，今午共有的感染個案將會超過一千五百宗，再創單日新高，亦令第五波疫情的本地感染個案今天有機會累積近萬宗，是前四波疫情感染人數的總和。另外，是次第五波疫情首次出現幼童危殆，當局決定，明天起，把接種科興疫苗的年齡進一步降至3歲。

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隨着感染人數增加而高峰期仍未到頂，醫院管理局表示，染疫人數已嚴重超出公立醫院可應付容量，為此決定，優先安排病情嚴重、長者及兒童患者等三類病人入院使用隔離病床，並大幅減少非緊急服務。醫管局總行政經理李立業表示，若情況進一步惡化，不排除會暫停醫院常規服務，將部分醫院轉為集中接收患者，並在社區設指定診所治療非疫症病患。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨在記者會上指出，Omicron病毒傳染性很高，以上星期數據為例，個案宗數每兩、三日便翻倍，截至前日，第五波疫情累計約8300宗本地感染個案。以香港初步陽性個案有逾九成會成為確診個案計算，昨日的二千宗初確病例會有約1800宗今天公布為確診，即使以兩間電台引述消息人士透露，昨日新增的確診病例約為1530宗來計算，第五波的本地感染個案亦將會接近一萬宗。若此，香港的累積確診個案將會由17046宗增至約1.86萬宗，亦即第五波的本地感染個案數目將會超過前四波確診病例的總和。

港府數據又顯示，年輕人的感染率高於長者。張竹君指出，這一波疫情的八萬多名確診者，年齡介乎1個月至104歲，約55%患者已接種兩針疫苗。若以年齡分類，18歲以下患者佔總數約15%，當中4%屬小於4歲的患者；年滿65歲的長者占約11%。

另外，港府宣布，本月15日起，接種科興疫苗最低年齡由上月下旬的5歲，進一步降至3歲；而接種復必泰疫苗的最低年齡則維持在5歲，開始日期亦寞科興遲一天，即16日開始。

香港大學兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆表示，過去三、四年，4歲或以下兒童少有接觸人類冠狀病毒，未能達到「交叉免疫」以對抗新冠病毒，相信兒童重症會陸續浮現。他預料，近日的海嘯式疫情尚需數周才會回落，建議港府加快讓兒童打疫苗。