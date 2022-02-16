徐州鐵鏈8孩母與小花梅樣貌不同 實地調查報告被封

網上近日傳出一份據說是調查記者鄧飛提供的徐州鐵鏈八孩母與購買她的董某民1998年的結婚證。這個結婚證上“楊某俠”（官方稱小花梅）的照片與鐵鏈女的長相明顯不同。據兩位雲南前記者自費去亞古村調查，當地人無人認得視頻中的鐵鏈女。

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雲南某媒體的前記者馬薩和郭敏最近自費前往雲南亞古村調查，他們在2月13日發表了題為“尋找小花梅”的報告。但這份報告的連接打開後顯示：“此內容因違規無法查看”。不過，之前有網民錄下了這個報告。比如，名為“昏迷瀑布”的微博帳號用“xz”代替“徐州”，發布了馬薩和郭敏在亞古村實地調查的綜述版：

1，當地確實有個失蹤女性叫做小花梅。

2，針對徐州官方第三次發布的文字“以亞古村為重點，擴大多個鄉鎮調查走訪，並發布協查通告”，“組織幹部比照照片、口音”，這兩位前記者說，其實，亞古村只有一條主街，他們從商店和飯店的老闆開始，打探情況，無人知曉視頻中的鐵鏈女子，並都否認曾有人來調查過。

3，小花梅的親人及鄰居、村民，均無法確認豐縣鐵鏈女子就是小花梅。“他們之中沒有任何人能辨認出帶着鐵鏈的女子，是不是小花梅。”

4，亞古村的村民否決了徐州鐵鏈女說話是當地口音。當地宗教科的工作人員也無法辨認視頻中鐵鏈女子的語言，但肯定徐州鐵鏈女講的不是當地的傈僳語和怒族語。

5，小花梅的真實年齡，在她表弟的記憶里，比他大2、3歲(表弟1980年生）。據小花梅的妹妹表述，小花梅比她大9歲(妹妹是1988年生）。

6，警方採證的DNA樣本是“提取自小花梅母親生前遺物的一件舊衣服(母親2019年去世），採集過小花梅妹妹的幾滴血液”。截止徐州官方通告發出，徐州警方無另行告知小花梅的親人DNA的鑒定結果。

該微博呼籲當局：“此時應公布小花梅身份證照片，與豐縣女子作人像對比，這技術也不難吧？”並問道：“為何徐州方面偏偏不做對比，不公示年齡、證件照等簡單明了確認身份的信息？”

對鐵鏈女的調查衍生出另一個問題：小花梅在哪裡？她當年的失蹤是否涉拐賣？是否被賣到徐州豐縣的董家？董某民辦結婚證件為何用她的身份？如果她已死亡，這麼年輕，因何而死？她的遺體又被葬在哪裡？有網民呼籲查查徐州到底有多少小花梅？