德國奧地利計畫3月解除大部分防疫限制措施

德國總理朔爾茨周三宣布，德國新冠病毒感染"高峰"已過，將開始逐步解除防疫措施，最快到下月20日取消大部分防疫措施。丹麥"與病毒共存" ，告別口罩後計畫取消疫苗接種；法國確診及入院人數下降；奧地利也計畫3月開始解除大部分防疫限制措施。

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朔爾茨周三與各州長舉行防疫會議，宣布三階段的"解封"方案。 朔爾茨在會晤後表示，德國正在着手實施一項三階段解除防疫措施計畫，旨在於3月20日之前取消大部分限制措施。

據稱，首階段措施是取消全國零售商店的入場限制，民眾進入店內要戴口罩、無需檢查疫苗通行證；私人聚會不受疫苗接種狀況限制，如有未完成接種人士參與仍需進行追蹤。第二階段預計下月4日開始，可以舉辦跨地區大型活動，酒吧和夜店重開，入場人士必須已接種加強劑或有新冠檢測陰性證明；進入餐館和酒店人士，只需符合"已接種、已康復、已檢測"其中一項條件。

如果醫院情況許可，下月20日將實施第三階段，到時將取消大部分防疫措施，只保留公共場所和公共交通工具要佩戴口罩、保持社交距離和定期消毒等要求，以及部分特定場合要進行額外檢測。

另據法新社消息，法國衛生部周三晚間通報，法國醫院因感染新冠病毒入院及重症患者人數繼續減少，新增確診也同時下降。目前法國入院人數3萬578人，上周三則為3萬878人；重症患者人數3126人，上周則為3503人；新增確診9萬8735例，上周則高達19萬2323例。

另一個歐洲國家奧地利也計畫3月開始解除大部分防疫限制措施。奧地利總理周三宣布，3月5日起，奧地利將解除大部分防疫措施，其中包括酒吧及夜總會午夜前關門的規定。

丹麥宣布，決定在未來幾周內結束"整個疫苗接種計畫"。丹麥已在1日告別口罩和健康通行證，成為歐盟第一個解除國內近乎所有防疫限制的國家。

丹麥發布新聞稿表示："國家衛生委員會將在未來幾周嚴密監測疫情演變，希望在2月底前宣布結束疫苗接種計畫的日期。"政府在新聞稿中指出，丹麥的高疫苗接種率凸顯人口中"非常高的保護性免疫力"。