你不必時刻完美：精英奧林匹克運動員再談心理健康

從東京奧運會到北京冬奧會，許多參賽的奧林匹克運動員都談到了他們的心理掙紮。美聯社指出，如果說六個月前，一些頂尖選手的心理困擾震撼了世界，讓這個群體的心理健康問題得到了曝光，那麼在本次冬奧會期間，運動員們時不時仍會提起這個話題，但人們的接受度似乎更高了。在東京那次，美國體操名將西蒙娜·拜爾斯退賽，當時退役的奧運游泳明星邁克爾·菲爾普斯曾說過一句令人難忘的話：“感覺不OK，也是OK的”。

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Mikaela Shiffrin近照 © AP供圖

而現在，在西蒙娜·拜爾斯等群體的努力下，運動員們在本次北京冬奧會上能夠更加自如，自然地吐露自己的心理困擾。

韓裔美國著名單板滑雪女星克洛伊·金在2月10日的記者會上表示，“被期望完美，對運動員來說是不公平的”。雖然她已拿到兩枚金牌，但領獎時的榮耀與興奮背後，有着她獨自面臨的折磨。

另外一名滑雪選手傑米·安德森以兩屆衛冕冠軍的身份來到北京。在單板滑雪女子坡面障礙技巧比賽中獲得第九名後，她在Instagram上發帖稱，自己的“心理健康和清醒度一直沒有達到標準”。

同樣來自美國的Mikaela Shiffrin未能完成前兩場自己擅長的比賽中任何一場比賽。她說，自己一直感到有壓力，這是每個精英運動員都會感受到的。

當一些精英運動員在北京冬奧會上跌跌撞撞時，他們也正在提醒着世界，他們也是人。Shiffrin甚至在Instagram上發布了一條帖子，其中的內容和通常宣揚運動員強大的內容不同，標語寫道：“是的，我也是人”。

隨着越來越多的運動員承認他們在幕後所面臨的心理問題，專家們希望圍繞談論心理健康的恥辱感將會消退。