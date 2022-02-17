中國似只想削減二次大戰後普遍被接受的世界秩序規範 強加中方標準

中國自 2001 年加入世貿組織( WTO）以來，其在世界貿易中的實力不斷增強。中國一號人物習近平追求的目標是建立一個法治的國家，但採取捍衛的方式是“點菜式”。這是法國外貿顧問暨法國歐亞商學院(HEC Eurasia )榮譽校長雅克·格雷弗羅( Jacques Gravereau)在法國世界報撰寫專文所指出的。

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法國外貿顧問格雷弗羅在世界報論壇指出“目前所發生的一切都好像是，中國想要削減 1945 年大戰後的世界秩序中各方大致接受的標準，而要把中國自己的標準強加於全世界。”

經過十四年的艱苦談判後，中國終於在 2001 年 12 月加入了世界貿易組織（WTO）。 那是一個“快樂全球化”的時代。 人們認為擴大貿易將是世界和平的關鍵。 更不用說融合理論；根據該理論的解釋是：不同的政治經濟體系應該只能普遍性地與所謂的“良好的作法”來看齊。

法國外貿顧問格雷弗羅校長指出，美好未來的遍繁榮將是萬里無雲的！按照道理，西方式的民主將深入每一個觸角！ 但現今我們所知道的是：這種理論已在魔術般思想的深處消失了。

如同眾所周知的，中國經濟上取得了耀人眼目的進步。 其國內生產總值 (GDP) 從 2001 年的 13,000 億美元增加到 2021 年的 17,900億 美元（158,000 億歐元）。

那些過去未算在世界經濟舞台上的中國企業，如今在各個領域都佔據重要地位。

中國在加入世貿組織時，所簽署的800頁規則的條約文本，對於西方人來說是清楚明確的法律概念。 但是，對於中國人來說，這是一個身份不明的東西，與他們的政治文化傳統相去甚遠。

對他們來說，國家法律可以被一個國家以外的法律文本超越是不可想象的。 一系列的誤會將隨之而來。 首先，加入世貿組織就得開始大幅降低關稅。

對歐洲或美國公司的依賴： 由於它是雙向的，它也是外國公司的貿易加速器，它們開始在中國市場上銷售越來越多。

如今，西方著名品牌已成為中國日常生活的一部分，從星巴克到麥當勞，從奧迪到寶馬，從耐克到路易威登或古馳。

中國市場已經成為歐美旗艦企業不可或缺的驅動力，它們已經離不開中國市場。

另一方面，中國“世界工廠”受益於一股強勁的空氣流入。 它的製成品出口量已從 2001 年佔世界銷售額的 4% 上升到今天的 20%。 我們應該抱怨嗎？ 就貿易平衡上來說，當然是的。 尤其對於法國來說更是，因為法國並不生產德國的中小機床的工業企業，而這對中國經濟發展來說是必不可少的一環。

但是，對於西方中等收入的消費者而言，“中國製造”產品的低價明顯提升了他們的購買力。

世貿組織的其他影響更為模糊。 按照組織規條，中國應該在其國內市場實行對外開放。 在家用電器方面，SEB 能夠在 2007 年收購中國本地的同行企業蘇泊爾，但這在當地引起了長時間的軒然大波。

先進技術轉讓：：但中國一直拒絕開放某些其認為具有戰略意義的領域。 中國汽車製造商吉利很可以在 2010 年收購沃爾沃汽車，但是反過來，外國企業要收購中國集團就仍然是一紙空文。

在服務業方面，情況更糟糕：如今，在金融領（銀行、保險等）方面，外國企業僅佔中國市場的 2%。 互聯網部門及其衍生產品（例如谷歌、臉書等）完全禁止中國人使用外國人產品。

人們看見的是那名不見經傳的中國集團美的集團竟然能在 2016 年收購那個高戰略工業機器人領域的冠軍集團- -德國庫卡 Kuka 。

由庫卡事件引發歐洲內部分歧的意見，最近歐洲國家承認了自己的幼稚並開始制定對策。遲做總比不做好！

另一個形式上的缺陷是，外國公司在中國市場上原則上是可被接受的，但條件是他們轉讓了全部尖端技術，並故意捆綁附帶了一些獅子大張口條款。

一種可怕性的替代式選擇：要麼外國企業缺席這個巨大的市場，要麼冒着被掠奪的風險在中國設廠。

法馬通公司曾經站在中國核電站發展的最前沿，結果角色卻被降到最低限度，並在全球招標中面對其以前的合作夥伴，所碰到的是一個解決起來非常複雜的方程式。

國家補貼，在良性競爭規定下是被禁止的。

簽訂的合同不值多少錢：： 但針對以上在這個問題的艱難國際談判無限期延長，而中國的龐然大物有閑暇時間玩“沒見過，沒簽過”的遊戲。

那些經營不善少有利潤而且獲得巨額補貼的中國大型的國營企業，在太陽能電池板或鋼鐵的生產上厚顏無恥地在全球進行傾銷席捲全球。

中國鋼鐵產能在 2008 年至 2015 年間翻了一番，達到全球產量的一半，讓西方生產商屈服。

知識產權和商標的保護是另一個死角，儘管中國已經簽署了這方面的國際公約，但這只是表面上看起來像有這回事。

簽訂的合同算什麼？值多少錢？有時簽了也不值錢！

原則上合同簽署具有的法律約束力，但他們也可無視法律框架。例如，2007 年法國達能集團被其中國當地的“合作夥伴”娃哈哈集團暴力勒索，結果把這家法國集團趕出了中國的礦泉水市場。如今，中國在國際關係中使用最多的詞就是“雙贏”。

對中國有利的均勢 ：圖利於中國的強勢報告，強勢關係：：

但現在沒有人相信這個詞不達意的用詞了。中國已經成功地建立了一個最高級的經濟設備。 它急需全球的原材料，這就藉着“新絲綢之路”政策來順利達到目的。

但是，在國內，她目前正因越來越強硬的民族主義而變得僵硬。

西方公司當然仍然存在於中國，但中國一年比一年地增加壓力，儘可能地把西方企業邊緣化。過去在中國市場的光景已在我們的眼皮下翻過一頁了。

中國越來越對自己是那麼的有自信，以至於它把自己應履行的國際義務視為橡皮筋，鬆緊自如，越來越是點菜式實施所謂的法治國家。例如它踐踏香港97回歸條款，強調令人無法了解的《中國特色》做法。同樣地，對於國際組織，也是隨心所欲點菜式地對待。

法國外貿顧問格暨法國歐亞商學院校長雷弗羅並說：“所有發生的這一切就如同好中國存心想要削減 1945 年之後各國大致能接受的世界秩序規範，為的是要把中國自己的標準強加於當今世界。”

他最後指出，中國現今打算藉着它在在世界貿易及經濟增長的特殊重量，將不可避免地使力量的平衡朝向對它有利的方向傾斜。 見他的鬼這個所謂的法治國家！我們正處於這些大國板塊結構夾擠的核心，所有事情都可能發生。