美國指責俄羅斯驅逐美駐俄副大使"使局勢升級”

美國國務院周四證實，俄羅斯“驅逐”了美國駐俄羅斯副大使戈爾曼，美國譴責莫斯科此舉是使烏克蘭危機局勢“升級”的一步：而在聯合國安理會周四舉行的關於烏克蘭局勢會議上，美國國務卿布林肯呼籲俄羅斯"放棄戰爭之路"，以行動證明沒有出兵烏克蘭的意圖"。

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法新社報道，美國國務院發言人周四表示，“美國呼籲俄羅斯停止無端驅逐美國外交官的舉動，發言人並向法新社稱，"我們正在考慮如何反應”。

這位發言人並表示，美國駐莫斯科副大使上周已經離開了俄羅斯。

俄羅斯外交部發言人紮哈羅娃（Maria Zakharova）在Telegram上發文表示，俄羅斯此舉是最近一名駐華盛頓的俄羅斯外交官被“無理”驅逐之後的報復行動。

法新社稱，在俄羅斯驅逐美國駐俄副大使之前，莫斯科向美國大使沙利文遞交了對華盛頓關於歐洲安全提議的書面答覆，美國政府指責俄羅斯入侵烏克蘭"迫在眉睫"。

美國國務院發言人表示，俄羅斯驅逐美國駐俄副大使"是使局勢升級的一步”。戈爾曼持有“有效簽證”，他的使命還沒有結束。

另外，在聯合國安理會周四舉行的關於烏克蘭局勢會議上，美國國務卿布林肯呼籲俄羅斯"放棄戰爭之路"，以行動證明沒有出兵烏克蘭的意圖"；俄羅斯則在會上批評烏克蘭政府沒有遵守明斯克協定，並對莫斯科作出無理指控。

布林肯周四臨時決定到紐約出席聯合國安理會會議，他表示俄羅斯繼續發放針對烏克蘭的不實信息，為出兵烏克蘭製造理據。布林肯在會上表示，美方情報顯示俄軍"準備在未來幾天對烏克蘭發動攻擊。

布林肯並指責俄羅斯"打算捏造可以攻擊烏克蘭的藉口"，"例如假的甚至是真的化武攻擊，然後形容這起事件構成種族清洗或種族滅絕"。

布林肯說："俄羅斯政府可以今天就不帶條件、不含糊、不避諱地宣布俄羅斯不會攻擊烏克蘭，清楚說出來，明確昭告全世界。然後把部隊、戰車、戰機送回軍營，並把外交官送到談判桌，以此來證明"。

布林肯呼籲俄羅斯以外交方式解決危機。他稱已經邀請俄羅斯外長拉夫羅夫下周在歐洲會面，並提議舉行北約—俄羅斯委員會（NATO-Russia Council）及歐洲安全與合作組織（OSCE）會議，為主要領導人峰會進行準備。