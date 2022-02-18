北京冬奧組委官員就涉台疆議題表態後 奧委會主席巴赫指應保持政治中立

據《紐約時報》2月18日報導，國際奧委會主席托馬斯·巴赫（Thomas Bach）在周五的新聞發布會上對一名中國奧運官員此前作出的政治性表態加以回應，並強調應“保持政治中立的明確承諾。”

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在2月17日的新聞發布會上，有記者問國際奧委會發言人亞當斯（Mark Adams），“台灣是否會參加星期天的冬奧會閉幕式”。在亞當斯做了模糊的回答之後，在場的北京冬奧組委新聞發言人嚴家蓉用英語接話說：“我們真的必須採取一個嚴肅的立場。”她隨後用中文補充說：“我想說的是，世界上只有一個中國。台灣是中國不可分割的一部分。這是公認的國際關係準則，也是國際社會的普遍共識。”

嚴家蓉說：“我們是一貫反對藉著冬奧會把體育政治化的行為。”她隨後指國際奧委會有206個成員，“其中既包括中華人民共和國這樣的國家奧委會，也包括台灣，中國台北，包括中華台北這樣的地區奧委會。 ”

在有記者問國際奧委會發言人， “國際奧委會能否證明其運動服不是由強迫勞動製作的嗎？”亞當斯回答說：“國際奧委會關於盡職調查的報告強調了，我們在奧運會期間委託的商品負責任計畫方面的詳細事宜。我們的產品全部都不是在新疆生產的，也沒有任何投入或原材料來自該地區。”

嚴家蓉隨即表示，“我想所謂的新疆強迫勞動的問題，這是一些別有用心的勢力編造的謊言，相關部門已經用大量的事實多次予以批駁，我們反對把體育政治化的行為。”《紐約時報》的報導指，嚴家蓉的相關發言似乎違反了《奧林匹克憲章》第50條，該條禁止在奧運會所有場合上進行任何形式的“示威或政治、宗教或種族宣傳”。

巴赫在周五的新聞發布會上將嚴家蓉的相關發言稱作一個“問題”。他補充說，國際奧委會已就此事立即與北京冬奧的組織方取得了聯繫。巴赫說：“北京奧組委和國際奧委會這兩個組織都重申了保持政治中立的明確承諾，這是奧林匹克憲章的要求。”

據悉，台灣大陸委員會當天通過書面指責嚴家蓉的發言違反奧會憲章“奧運不得政治化”的規定，並就其涉台發言“予以嚴正譴責”。