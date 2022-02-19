烏克蘭局勢緊張：德法呼籲公民儘快離開

法新社報道，法國外交部滯留更新了旅行建議，建議滯留烏克蘭的法國公民"如無緊急事務處理"應離開該國。不過，到目前為止，法國外交部只建議“推遲所有前往烏克蘭的行程”。 法國外交部並呼籲身處靠近俄羅斯邊境的烏東地區的法國公民"儘快離開"這一地區。由於“俄羅斯軍隊在烏克蘭邊境集結造成的緊張局勢”以及親俄分裂地區“違反停火的行為”，外交部建議法國人“不要前往烏克蘭北部和東部的邊境地區”。 德國外交部網站的更新旅行建議也表示，德國公民"應緊急離開烏克蘭"。 德國漢莎航空公司還宣布，將從周一至2月底暫停飛往基輔和敖德薩（南部）的定期航班。 法國總統府愛麗舍宮周六表示，法國總統馬克龍將於周日與俄羅斯總統普京再次通電話會談，以“避免最壞的情況發生”。馬克龍周六將與烏克蘭總統澤連斯基進行會談。 另據報道，烏克蘭軍方周六表示，烏東親俄分離武裝周六發動炮擊，造成2名烏克蘭士兵喪生以及另4人受傷。烏東地區本周暴力衝突加劇，引發各方憂慮這可能會促使俄羅斯採取軍事行動。 路透社報導，烏克蘭軍方在臉書專頁表示，"今天已記錄到70起違反停火案例，而先此前4小時則有66起違反停火"。 烏克蘭軍方表示，分離武裝利用重型火炮朝沿前線的超過30個屯墾區開火，而旨在冷卻長期衝突的停火協議禁止使用重型火炮。 烏克蘭總統澤連斯基所屬政黨的發言人在另一聲明中表示，視察衝突地區的一群國會議員和外國媒體成員遭到炮火攻擊，被迫撤往掩蔽場所。 分離武裝則在社群媒體Telegram指控烏克蘭政府軍炮轟他們掌控地區，迫使他們不得不展開反擊。 烏克蘭政府軍和分離武裝越界炮轟事件本周急劇增加，烏克蘭政府指責那是挑釁行徑，並強烈駁斥俄羅斯指控基輔當局可能會對烏東發動攻擊的說法。 法新社報道，法國外交部滯留更新了旅行建議，建議滯留烏克蘭的法國公民"如無緊急事務處理"應離開該國。不過，到目前為止，法國外交部只建議“推遲所有前往烏克蘭的行程”。 法國外交部並呼籲身處靠近俄羅斯邊境的烏東地區的法國公民"儘快離開"這一地區。由於“俄羅斯軍隊在烏克蘭邊境集結造成的緊張局勢”以及親俄分裂地區“違反停火的行為”，外交部建議法國人“不要前往烏克蘭北部和東部的邊境地區”。 德國外交部網站的更新旅行建議也表示，德國公民"應緊急離開烏克蘭"。 德國漢莎航空公司還宣布，將從周一至2月底暫停飛往基輔和敖德薩（南部）的定期航班。 法國總統府愛麗舍宮周六表示，法國總統馬克龍將於周日與俄羅斯總統普京再次通電話會談，以“避免最壞的情況發生”。馬克龍周六將與烏克蘭總統澤連斯基進行會談。 另據報道，烏克蘭軍方周六表示，烏東親俄分離武裝周六發動炮擊，造成2名烏克蘭士兵喪生以及另4人受傷。烏東地區本周暴力衝突加劇，引發各方憂慮這可能會促使俄羅斯採取軍事行動。 路透社報導，烏克蘭軍方在臉書專頁表示，"今天已記錄到70起違反停火案例，而先此前4小時則有66起違反停火"。 烏克蘭軍方表示，分離武裝利用重型火炮朝沿前線的超過30個屯墾區開火，而旨在冷卻長期衝突的停火協議禁止使用重型火炮。 烏克蘭總統澤連斯基所屬政黨的發言人在另一聲明中表示，視察衝突地區的一群國會議員和外國媒體成員遭到炮火攻擊，被迫撤往掩蔽場所。 分離武裝則在社群媒體Telegram指控烏克蘭政府軍炮轟他們掌控地區，迫使他們不得不展開反擊。 烏克蘭政府軍和分離武裝越界炮轟事件本周急劇增加，烏克蘭政府指責那是挑釁行徑，並強烈駁斥俄羅斯指控基輔當局可能會對烏東發動攻擊的說法。 UKRAINE-CRISIS/DEFENCE

鑒於烏克蘭緊張局勢，法國周六建議所有法國僑民離開烏克蘭，法國外交部並呼籲法國僑民儘快離開"最具戰爭風險地區烏克蘭東部地區"。德國外交部也發出呼籲，建議德國公民"應緊急離開烏克蘭"。烏克蘭軍方周六表示，烏東親俄分離武裝周六發動炮擊，造成2名烏克蘭士兵喪生以及另4人受傷。

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法新社報道，法國外交部更新了旅行建議，建議滯留烏克蘭的法國公民"如無緊急事務處理"應離開該國。不過，到目前為止，法國外交部只建議“推遲所有前往烏克蘭的行程”。

法國外交部並呼籲身處靠近俄羅斯邊境的烏東地區的法國公民"儘快離開"這一地區。由於“俄羅斯軍隊在烏克蘭邊境集結造成的緊張局勢”以及親俄分裂地區“違反停火的行為”，外交部建議法國人“不要前往烏克蘭北部和東部的邊境地區”。

德國外交部網站的更新旅行建議也表示，德國公民"應緊急離開烏克蘭"。 德國漢莎航空公司還宣布，將從周一至2月底暫停飛往基輔和敖德薩（南部）的定期航班。

法國總統府愛麗舍宮周六表示，法國總統馬克龍將於周日與俄羅斯總統普京再次通電話會談，以“避免最壞的情況發生”。馬克龍周六將與烏克蘭總統澤連斯基進行會談。

另據報道，烏克蘭軍方周六表示，烏東親俄分離武裝周六發動炮擊，造成2名烏克蘭士兵喪生以及另4人受傷。烏東地區本周暴力衝突加劇，引發各方憂慮這可能會促使俄羅斯採取軍事行動。

路透社報導，烏克蘭軍方在臉書專頁表示，"今天已記錄到70起違反停火案例，而先此前4小時則有66起違反停火"。

烏克蘭軍方表示，分離武裝利用重型火炮朝沿前線的超過30個屯墾區開火，而旨在冷卻長期衝突的停火協議禁止使用重型火炮。

烏克蘭總統澤連斯基所屬政黨的發言人在另一聲明中表示，視察衝突地區的一群國會議員和外國媒體成員遭到炮火攻擊，被迫撤往掩蔽場所。

分離武裝則在社群媒體Telegram指控烏克蘭政府軍炮轟他們掌控地區，迫使他們不得不展開反擊。

烏克蘭政府軍和分離武裝越界炮轟事件本周急劇增加，烏克蘭政府指責那是挑釁行徑，並強烈駁斥俄羅斯指控基輔當局可能會對烏東發動攻擊的說法。