中國連續第六年為德國最大貿易夥伴

據《法蘭克福彙報》報道，中國於2021年連續第六年成為德國最重要貿易夥伴。中德貿易額增長了15%。與此同時，德國與英國等一些其他國家的貿易交往有所下降。據《法蘭克福彙報》報道，中國於2021年連續第六年成為德國最重要貿易夥伴。中德貿易額增長了15%。與此同時，德國與英國等一些其他國家的貿易交往有所下降。

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據德國聯邦統計署周五發布的消息，中國於2021年連續第六年成為德國最重要貿易夥伴。德中兩國之間的商品貿易額達2454億歐元，比2020年新冠疫情第一年增加了15.1%。德國與荷蘭的貿易額為2061億歐元，增長了20.1%，位居第二。和美國的貿易額為1940億歐元，增長了13.4%，排位第三。

2021年，德國從中國進口的商品價值達1417億歐元，比任何其他國家都多，比上年增加了1/5。進口價值排位第二的為荷蘭。德國從荷蘭進口商品價值達1057億歐元，增長了21.5%。排位第三的是美國，德國從美國進口產品達720億歐元，增長6.5%。統計人員說，德國從中國進口的商品價值幾乎是從美國進口的兩倍。

自2015年以來，德國產品最大出口國一直是美國。2021年，德國出口到美國的商品價值達1221億歐元，增長18.0%。出口到中國的價值為1036億歐元，增長8.1%，排位第二。排位第三的是出口到法國的產品，價值為1023億歐元，增長12.6%。

德國與英國的貿易則在下降。2021年1月1日英國脫歐後。德英貿易往來下滑，2021年為974億歐元，下降了4.6%。英國在德國最重要貿易夥伴排名榜上，從第七位下滑到第十位。對英國來說，這是自1950年開始對外貿易統計以來在德國貿易夥伴排名中最差的位置。

儘管由於半導體等重要部件的供應瓶頸導致生產有所遲緩。但汽車仍然是2021年德國最大出口暢銷產品，出口機動車和機動車零部件達2094億歐元，比2020年增長了11.6%。緊隨其後的是機械設備的出口，出口價值達1944億歐元，增長了10.3%。占第三位的是化工產品，出口價值達1363億歐元，增長了21.7%。

德國進口最多的是數據處理設備，電氣和光學產品，價值達1277億歐元，增長了9.9%。其次是汽車和汽車零部件，價值達1138億歐元，增長1.1%。進口位居第三的是化學產品，去年進口價值為933億歐元，增長了15.9%。