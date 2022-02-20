北京冬奧閉幕 德語媒體說"終於結束了" 。德國電視一台體育節目主持人Markus Othmer在領英網上寫道：“中國是一場政治噩夢"。

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德國《焦點》周刊認為，中國用巨大的幻想蒙蔽了我們。令人高興的是，冬奧會終於結束了。這是幾乎一致的結束語。在奧運會上，總有贏家和輸家。每回都是如此。但有一點改變了：奧運五環的工具化和社會政治帶來的巨大衝力。就是否參與在專制政權下的體育比賽的問題，人們沒有普遍具有約束力的答案。每個人都必須自己做出抉擇。北京冬奧會提供了美好世界的幻覺。但在冬奧會期間，中國的人權狀況並沒有好轉。而國際奧委會的公眾形象則有如一張醜陋的臉。德國電視一台體育節目主持人Markus Othmer在領英網上寫道：“中國是一場政治噩夢。我不斷經歷的國家監控無所不在，侵犯人權的行為讓我目瞪口呆。”德國兩位奧運冠軍說，再也不要來中國了。北京冬奧留下的是什麼呢？是一個沒有答案的信仰問題，是巨大的幻想和中國的大規模宣傳。

德國《明鏡》周刊的評價是：國際奧委會迫切需要投資其公信力，因為奧運理念將無法長期應對北京那樣的謊言。

德國電視一台推出了主持人Markus Othmer 的總結語：體育上乘，政治上存在問題。

奧地利的《維也納報》對冬奧會的觀眾表示了關注。該報寫道：東京的夏季冬奧會幾乎必須在沒有體育迷的情況下進行。北京希望在幾個場館將觀眾率提高到至少50%。到底誰有資格進入場館，一直存在很多秘密，因為受到許可的記者很少有機會與場館內的人交談，因為他們是通過不同的出入口進入場館的。北京的外國記者也被禁止以其他方式開展工作。他們幾乎無法從體育場的觀眾那裡聽到任何評論。但美國《華爾街日報》現在對觀眾一事進行了報道，從而證實了一些假設，即到場觀眾主要是對中國共產黨抱有很大善意的貴賓。比如，青年人的地方擠滿了共產黨的青年幹部，國際友人的地方則擠滿了外國商業協會的代表。但這種現象並非中國獨有。在世界各種體育賽事中，特殊貴賓得到額外待遇是很常見的。而一黨制國家中的社會信用體系則不斷地獎勵和懲罰人們在政府眼中所做的好事或壞事。但北京奧運會組織者承諾的觀眾多樣性似乎最多隻能說在年齡、性別和職業實現了。當涉及到觀眾的政治立場時，這種多樣性幾乎就不存在了。