布林肯：所有跡象顯示"俄羅斯即將入侵烏克蘭"美國將努力到最後一刻

美國國務卿布林肯周日表示，所有跡象顯示，"俄羅斯即將入侵烏克蘭"，不過布林肯強調，美國將努力到最後一刻，透過外交努力遏阻俄羅斯入侵行徑。慕尼黑安全會議閉幕，德國總理朔爾茨表示，烏克蘭局勢沒有緩和，外交途徑仍然是解決問題的手段。

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路透社報導，儘管烏克蘭總統澤連斯基呼籲對俄羅斯實施制裁，但美國仍堅持既定立場，拒絕"預先"向俄羅斯實施制裁。美國認為，立即採取制裁行動"適得其反"，甚至可以向俄羅斯總統普京提供向烏克蘭發動進攻的"借口"。

布林肯周日接受美國有線電視新聞網（CNN）周日節目"美國國情"採訪時表示，“制裁的目的首先是試圖阻止俄羅斯不要進入戰事。如果現在啟動制裁，威懾力就被解除"。

布林肯說，美國總統拜登準備"在任何時間以任何方式"和普京商討解決之道，而除非俄羅斯已發動侵略，否則他也準備按計畫計下周在歐洲與俄羅斯外長拉夫羅夫會談。他說，美國將一直到最後一刻，致力利用每個機會，看看是否能透過外交途徑打消普京入侵烏克蘭的計畫。

另外，英國首相約翰遜周日向英國廣播公司（BBC）表示，如果克里姆林宮下令入侵烏克蘭，美國和英國將尋求切斷俄羅斯企業取得美元和英鎊的渠道。

約翰遜表示："我們目前看到的計畫可能是歐洲自1945年以來最大的戰爭。"他指出，俄羅斯一旦入侵烏克蘭，面臨的制裁將比之前宣布的更嚴厲。

約翰遜說，英國和美國不會讓俄企"以英鎊和美元交易"。此舉將使俄羅斯企業遭受"重創"。

倫敦是全球外彙交易重鎮，英國警告，如果俄羅斯侵略烏克蘭，英國將禁止俄企在倫敦籌資，並將宣布俄羅斯人在英國的地產和企業所有權。

俄羅斯是全球重要石油、天然氣和金屬出口國之一，而這些商品又多以美元計價交易，一旦俄企的美元市場管道被斷，恐遭嚴重的打擊。

俄羅斯總統普京不斷呼籲國內降低對美元的依賴程度。

俄羅斯石油公司執行長謝琴（Igor Sechin）2019年表示，公司已將合約計價貨幣從美元換成歐元，以避免美國對其交易祭出的制裁。

另據報道，為期三天的慕尼黑安全會議閉幕。烏克蘭局勢是本屆會議的焦點，德國總理朔爾茨表示，烏克蘭局勢沒有緩和，歐洲有再次發生戰爭的危險，外交途徑仍然是解決問題的手段。

北約秘書長斯托爾滕貝格表示，已經致函俄羅斯外長拉夫羅夫，提議進行更多對話，化解可能發生的衝突。

美國副總統哈里斯重申，俄羅斯如果入侵烏克蘭，將會遭到前所未有的經濟制裁。