法國外長：為維護台灣海峽穩定 已做好採取行動的準備

歐盟22日將在法國舉辦印太外長論壇，除了美國與中國外，約有30國外長參與，這次論壇首次集結包括東非、南非以及阿拉伯國家，一起與印太地區等合作夥伴面對面交流。法國外長勒德里昂接受訪問表示：為維護台灣海峽穩定 已做好採取行動的準備。

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中央社報道，歐盟外交和安全政策高級代表博萊爾將與目前擔任歐盟輪值主席國的法國外長勒德里昂共同主持開幕式。歐盟對外事務部（EEAS）周日公布，這次論壇首次集結了包括東非、南非以及阿拉伯國家，一起與南亞、東南亞、東亞和太平洋等合作夥伴面對面交流，論壇將強調歐盟及成員國深化在印太地區的參與並促進以開放和包容為基礎合作模式的雄心。

印太外長論壇聚焦議題主要為連結與數位化、氣候環境及健康、安全國防等3領域。

根據主辦國法國公布的資訊，印太地區參與的國家包括日本、印度、印尼、馬來西亞、新加坡、南韓、泰國、越南等，沒有中國代表參加，美國也沒有參與。

消息稱，法國外交部長勒德里昂近日接受日本經濟新聞書面採訪時表示，為了維護台灣海峽的穩定，已做好採取行動的準備。言下之意，法國軍隊將採取在台海周邊航行等行動以牽制中國。

消息援引日本經濟新聞報導，歐盟周二在巴黎舉行的印太地區國家外長論壇，包括歐盟、印度太平洋國家的外長等超過50人將透過視頻或面對面的方式開會討論。在此之前，日經以書面方式專訪勒德里昂。

對於中國軍事威脅逐漸升高的台灣海峽局勢，勒德里昂說："譴責所有企圖改變現狀的嘗試，我們為了防止發生衝突，有做好採取行動的準備。"

勒德里昂表示，在太平洋的法屬新喀里多尼亞島（New Caledonia）等地有法軍基地，台灣海峽的穩定對周邊地區全體的穩定至為重要。他雖未明確點名中國，但言下之意，對中國具威脅性的海洋行動感到不安。

法國政府2021年派遣核動力潛艦航行於南海地區，對周邊海域威攝力的強化顯得積極。

為了與台灣加強關係，歐盟與台灣考慮洽簽自由貿易協定（FTA）、投資協定。對此，勒德里昂說："支持能促進與台灣之間的貿易關係、有助於市場開放的非關稅壁壘撤除等所有計畫。"

報導說，歐盟2015年宣布嘗試與台灣簽署投資協定的可能性，但因顧慮到中國等因素，遲遲未展開談判；歐洲議會2021年10月要求歐盟研議簽署協定；最近，歐洲方面急速與中國保持距離，與台灣接近。法國1至6月輪值擔任歐盟主席國，可能對有關歐盟對台灣貿易的整體討論產生影響。

勒德里昂並表示說，法國與日本在印太海域的安全保障一樣是基於支持自由航行的想法，希望與日本加強關係。法軍2021年曾參加在日本境內的演訓，進行法美日3國離島防衛聯合演訓。