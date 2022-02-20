馬克龍再次與普京會談 雙方同意推動烏東停火併透過外交手段解決危機

烏克蘭危機持續緊張之際，法國總統馬克龍周日與和俄羅斯總統普京再次舉行電話會談，雙方同意盡一切努力儘快在烏克蘭東部實現停火併將以外交手段解決烏克蘭危機。

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法新社援引法國總統府愛麗舍宮表示，"法國與俄羅斯元首一致同意推動烏克蘭東部地區停火，這一點非常重要"。而莫斯科方面也表示，在普及與馬克龍1小時45分鐘的會談中，雙方同意“加強外交努力”。

俄羅斯與盟國白俄羅斯的聯合軍演原定周日結束，但此前白俄羅斯突然宣布延長演習，同時俄羅斯將在烏克蘭北部邊界附近留駐大批部隊。

法新社並援引法國總統顧問表示：“沒有戰爭的每一天都是和平勝利的一天"。他說，"我們對局勢深感擔憂，但我們仍然相信外交渠道並未枯竭。'球'現在在普京一方”；而美國直到目前為止仍然堅信俄羅斯“即將”入侵烏克蘭。

不過，針對導致局勢惡化的責任者普京與馬克龍看法不一，普京認為烏東局勢惡化責任在烏克蘭一方，而馬克龍稱，烏東分離武裝應該負主要責任。

俄羅斯在烏克蘭邊界外集結十多萬大軍，被西方指責即將揮軍入侵烏克蘭。目前仍未見俄軍發起攻擊，但烏克蘭政府軍與東部親俄分離武裝勢力近日衝突日益激烈，恐將引爆俄烏戰火。

愛麗舍宮還表示，普京向馬克龍重申，俄軍會在完成與白俄羅斯的軍演後撤離。馬克龍表示，有關說法必須得到證實。雙方也同意在周一舉行歐安組織、烏克蘭與俄羅斯的三方會談。

烏克蘭總統澤連斯基周日推文呼籲停火，同時也表示烏克蘭支持在烏克蘭問題三方聯絡小組的架構下進行和平會談。這個小組由烏克蘭、歐洲安全及合作組織（OSCE）及俄羅斯代表組成。

馬克龍表示，兩國領導人同意“有必要通過外交渠道解決當前危機，並盡一切努力實現這一目標”，他並表示，兩國元首之間進行了多次外交交流。

法新社報道，馬克龍將在“未來幾個小時”與德國總理朔爾茨及和美國總統拜登會談，馬克龍還可能與英國首相約翰遜和意大利總理德拉吉通話，就烏克蘭局勢交換意見。

美國駐歐洲安全與合作組織（OSCE）將在21日召開常駐代表的特別會議，會中將針對緩減當前烏克蘭局勢尋求可行之道。

波蘭外交部次長雅布隆斯基（Pawel Jablonski）向波蘭新聞社（PAP）表示："將在21日召開這項會議。"此前因烏克蘭東部的衝突加劇，應烏克蘭要求，歐安組織將於周一舉行會議。