Antoine Bondaz：慕尼黑會場對王毅的講話多有錯誤解讀

為期三天的慕尼黑安全會議進入最後一天，烏克蘭危機顯然是此次會議的焦點議題，除了危機的主角俄羅斯，烏克蘭與美國之外，中國在烏克蘭問題上的立場也備受矚目。中國外長王毅2月19日在慕尼黑會議上的有關捍衛各國領土完整的講話引發外界諸多猜測，有評論認為北京或許正在拉開與莫斯科的距離。此外，王毅所謂中國在應對反對極端分子的問題上借鑒法國經驗的言論也引發法國輿論反響。最後，英國首相約翰遜將烏克蘭危機與台灣問題相提並論，這兩者之間究竟有多少可比性？法廣就此電話採訪了曾經在慕尼黑會場出席會議的法國戰略研究基金會中國與朝鮮半島問題研究專家安多瓦納-彭達茲（Antoine Bondaz）先生。

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法廣 ： 彭達茲先生，您好，非常感謝您接受法廣的採訪，首先王毅周六在慕尼黑髮表的所謂“每一個國家都有捍衛自己領土主權完整的權利，烏克蘭也不例外”的言論引發諸多評論，有評論認為這是 中國在烏克蘭危機上的立場轉變，您對此有何看法？

Antoine Bondaz： 我認為昨天在慕尼黑對王毅的講話的理解有許多過渡的解讀，因為其實王毅的講話只是重複了中國官方一貫的立場，這是中國在南中國海以及台灣等其他主權爭奪問題上的一貫的說法。王毅的講話並沒有任何新意，這根本不是有意要支持烏克蘭。我們知道，自從2014年以來，儘管中國繼續強調捍衛領土主權，但是，中國並沒有在克里米亞受到侵略問題上發表看法。儘管中國並沒有公開支持俄羅斯的入侵，但是，中國政府也並沒有譴責俄羅斯的侵略行為，也沒有就烏東地區的獨立共和國發表看法。所以，可以說，中國的立場是前後一致的，認為中國會在軍事上或者政治上增援俄羅斯的人的想法是錯誤的，中國很可能會一如既往，不加置評，中國很可能會面對俄羅斯違背國際協議，侵犯烏克蘭主權而繼續保持沉默。我認為最近幾周來在中俄關係問題上有許多錯誤地解讀，有人認為中俄之間的靠近會導致中國政府公開支持俄羅斯，而事實並非如此，中國在2014年時並沒有公開支持俄羅斯，今天也不會，而中國的沉默立場才應該遭到譴責。

法廣： 英國首相約翰遜在慕尼黑髮表講話中指出，如果西方國家不遵守其支持烏克蘭獨立的承諾，將在全世界產生破壞性的後果，包括對台灣。我們知道，台灣各界高度關注烏克蘭危機，擔心台灣會成為烏克蘭第二，您認為台灣方面是否有理由擔憂？

Antoine Bondaz：必須明確區別烏克蘭危機與台灣危機，因為這兩者之間存在着根本地區別，因為台灣享有美國的國防防衛保障，而烏克蘭並沒有，我在慕尼黑會場從頭至尾傾聽了首相約翰遜的講話，他是在講到印太地區的戰略安全與被他叫做歐洲大西洋地區的戰略安全之間的關係時提到台灣問題的，他說這兩者之間會互相影響，也就是說在亞太地區發生的一切會對歐洲大西洋地區產生影響，在這一點上，包括法國在內的歐洲國家都是認同的。因此，我不會將烏克蘭與台灣問題相提並論，並不是因為俄羅斯要入侵烏克蘭，中國也會入侵台灣。不過，我認為十分明顯的是，美國在阿富汗問題上的撤兵策略會更加直接地影響台灣，因為中國政府會利用這一點試圖使台灣喪失對美國的信心，試圖說服台灣人一旦發生戰爭，美國並不會出面干預等等。所以，我在這裡要再次強調台灣與烏克蘭的處境截然不同，美國方面已經反覆指出並且多次強調，一旦台海爆發衝突，美國方面必將以某種方式介入。

法廣： 中國外長王毅在慕尼黑會議上再度重複中國在伊斯蘭等問題上吸取法國等國的去極端化經驗，您對此有何評論？

Antoine Bondaz：王毅的說法是中國官方的一貫說法，中國駐華使館也多次重複過類似的言論，這裡涉及的並不是直接的反恐，而是去極端化。中方所指 的是法國各地存在的去極端化中心，但是，我在這裡必須指出法國的去極端化中心與中國新疆的再教育營之間的根本區別：在法國，並不存在被強迫關押營，並不存在強迫勞動，更不存在宗教與文化滅絕等等。中國各方的目的顯然是要利用西方的做法來為自己的新疆政策做辯護，但是，這些政策之間往往並沒有可比性，很顯然，法國的去極端化政策與中國的新疆政策是絕然不同的。

法廣： 法國總統馬克龍今天按計畫將與俄羅斯總統普京舉行電話會談，法國作為歐盟理事國以及北約成員國是否擁有足夠的籌碼來說服普京打消武裝攻打烏克蘭的計畫？

Antoine Bondaz ：其實法國更主要的是作為《明斯克協議》的簽署國來參與談判，這比作為歐盟輪值主席國的地位更加重要。法國負責歐盟事務的外交官員最近幾天來已經反覆強調法國在烏克蘭危機上的策略，法國的目的是為俄羅斯提供外交解決危機的可能性，使俄羅斯不至於陷入除了戰爭別無選擇的處境。因此，倘若俄羅斯做出戰爭的選擇，那麼，這是俄羅斯自己的選擇。法國方面主要是期望強調這一點，強調外交解決危機是可能的。不過，今天，走出危機的途徑並不明朗，關鍵取決於俄羅斯，而俄羅斯似乎已經在戰爭的路徑上已經走得太遠。這就是為什麼，無論是在華盛頓，在布魯塞爾，還是在慕尼黑，尤其是在基輔，形勢都十分令人悲觀！

法廣：烏克蘭總理要求北約拿出烏克蘭加入北約的時間表，但是，北約的規章規定拒絕納入有邊境爭議的國家，這應該也是俄羅斯挑起爭端的原因之一，您認為北約應該如何回應烏克蘭的要求呢？

Antoine Bondaz ：就目前而言，北約及其主要成員國的立場是十分明確的。北約並沒有將烏克蘭的加入列入時間表。但是，可以肯定的是倘若俄羅斯軍事入侵烏克蘭，這將加強北約成員國之間的協作，將加強波羅的海國家之間的防衛合作，加強俄羅斯周邊國家對北約的需要。烏克蘭危機加強了歐盟國家與美國之間的合作，無論是在烏克蘭的未來問題上，而這在幾年前並不存在。此外，在制裁問題上，烏克蘭也提出要求歐盟加於制裁，在此問題上，法國作為歐盟輪值主席國的立場是繼續外交談判。

非常感謝法國戰略研究基金會中國與朝鮮半島問題研究專家安多瓦納- 彭達茲（Antoine Bondaz）先生接受法廣的專訪。