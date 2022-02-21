中國否認3月墜撞月球垃圾部件是中國發射器殘骸

中國今天否認一些專家所說，將於3月墜上月球的一個殘骸，是中國航天發射器的零部件。中國官方否認時，沒有給出細節。

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北京否認中國火箭升空部件殘骸將在月球上墜毀。 稍早1月底，計算小行星和其他物體軌跡的軟件創建者、天文學家比爾-格雷宣布，將於3月4日墜毀的空間碎片是屬於美國SpaceX公司的第二級火箭殘骸。但比爾-格雷上周收回了這一聲明，並承認是一個計算錯誤，而且改稱墜落月球的殘部件是2014年中國發射的一枚火箭的一個殘骸。

中國外交部今天回應提問時否認這一說法，並保證說，有關火箭 "已經安全地重新進入地球大氣層並完全燃燼。

據中國外交部發言人汪文斌告訴記者，北京 "自覺地致力於其空間活動的長期可靠性"。

法新社說，根據比爾-格雷稱，他的追蹤軌跡軟件被美國宇航局資助的觀測計畫所使用，所說的殘骸物體屬於中國長征火箭，當時發射嫦娥5-T1飛船並送入太空。此類發射是中國航天局月球探測計畫的一部分。

中國在2019年初發射了一個航天器，降落在月球背面，法新社說這是世界第一次的創舉。不過中國過去曾失去對航天器的控制，包括在2021年5月，長征-5B火箭的第一級主體在印度洋上空解體。2020年，另一枚長征導彈的殘骸墜砸到科特迪瓦的一個村莊，造成破壞，但沒有人傷亡。