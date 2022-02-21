日美首腦21日晚或22日舉行電話會談

美國和日本政府正在協調21日晚或22日上午，岸田首相和拜登總統舉行電話會談，討論如何應對烏克蘭局勢等。據日本政府官員稱，兩國的目標是分享當前對烏克蘭局勢的認識，那裡的緊張局勢正在加劇，目前在烏克蘭邊境附近正部署着大量俄羅斯軍隊。

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預計兩首腦還將討論在俄羅斯入侵的情況下採取經濟制裁等措施。

岸田首相日本時間17日同俄羅斯總統普京舉行電話會談，他向普京指出：“以武力改變現狀”是不可接受的，預計岸田將向拜登說明與普京會談的內容。

日本內閣官房長官松野博一21日上午在記者會上透露：為應對烏克蘭緊張局勢，日本政府在烏克蘭周邊國家安排了包機以保護和迎接烏克蘭等地的日本居民。據松野介紹，截至19日，烏克蘭境內還有約120名日本人。

11日，日本政府將烏克蘭全境的危險信息提升至4個階段的最高4級（建議撤離），並繼續呼籲日本僑民儘快撤離。松野說：“現在最重要的是希望撤離的日本人能夠迅速轉移到安全的地方。”

松野還在記者會上宣布，G7峰會視頻會議將於24日舉行，岸田首相將出席。

24日的G7視頻峰會將由主席國德國舉辦，岸田首相將出席。

松野表示，“會議將討論包括烏克蘭局勢在內的外交政策。”“日本團結七國集團，引領國際社會極為重要。“我們將積極參與討論。 ”