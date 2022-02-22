中國抓日本間諜 傳親中派也抓

日本外務省近日透露，一名50多歲日籍男性去年12月在中國上海被拘留。目前仍處於拘留狀態，不清楚具體經過和理由。2015年前後起，接連有日本人因涉嫌間諜罪等在華被拘。

廣告 繼續瀏覽後續

據共同社稍早報道說，一名50多歲日籍男性去年12月起在上海被拘留。日本外務省承認，目前仍處於拘留狀態，不清楚具體經過和理由。

2015年前後起，接連有日本人因涉嫌間諜罪等在華被拘。官房長官松野博一17日在記者會上表示，“接到了中方聯絡，稱因違反國內法律實施拘留。正強烈要求儘快釋放。”

該報道稱，此外獲悉，因從事間諜活動於2015年6月在北京被拘，後於2018年12月被判有期徒刑12年的70多歲日籍男性本月在被送往的北京一家醫院病逝。有消息稱該男性曾就職於航空公司，以顧問身份頻繁往來於日本與中國之間。

另據自由時報報道稱，一名50多歲的日本人日前在中國上海被警方依間諜罪嫌帶走，讓日本政府及其家屬非常擔心。日媒《產經新聞》台北支局長矢板明夫2月21日在臉書PO文表示，中國這些年一直非常熱心抓日本間諜。他在北京的時候，大概就有10個人左右被捕，後來都判了刑，其中有好幾個還是他認識的人。矢板明夫指出，這些人之中，有一些是所謂的日中友好人士，長年遊走於中國政府和各個日中友好團體之間，是因為不小心被捲入了中國共產黨內部的權力鬥爭而被抓的。

另外，矢板明夫表示，還有一些是攝影愛好者，在海邊拍到了一些軍艦、潛水艇而被捕；還有被中國的公司請去在尋找溫泉的技術人員，因為用探索設備不小心看到了地下的軍事設施；或者是日本學者，在地攤上買了幾本被中共稱為“內部資料”的歷史文獻。“在民主國家、這些都根本不是問題，但是在中國都會被以間諜罪重判”。

矢板明夫表示，日本在二戰後就廢除了間諜法和反間諜法等法律，也沒有培訓在國外從事間諜活動的人員，更沒有編有關預算，日本有和平憲法，既沒有對中國的領土野心、中國也沒有什麼技術可偷，這些所謂的日本間諜，和滲透進日本國會及各大企業的那些中國的間諜比起來，根本不值得一提。

矢板明夫說，他曾在北京採訪過一位76歲老先生，被定罪為日本間諜，前不久在獄中去世了，老先生曾經是一個徹頭徹尾的親中派，早年在航空公司工作，主導開設好幾條中日間的航線，晚年成立了一個中日技術人才交流的團體，把很多日本退休的工程師請到中國傳授技術，受到了中國各地方政府的歡迎。

據矢板明夫說，“但是，和他有密切關係的中共官員，基本上都是溫家寶系統的人。後來，習近平派為了打壓溫派，就把他以逃稅的名義抓起來，後又轉成間諜。”矢板明夫表示，他還聽說，主要是想從老先生嘴裡掏出一些溫派官員的經濟問題，他就這樣稀哩糊塗地成了間諜，被判刑12年，近幾年身體不好，太太和日本政府想幫忙辦保外就醫，仍被中方拒絕，結果，沒有撐過這個冬天。

自由時報據矢板明夫表示，現在中國國內以間諜罪在服刑的台灣人，至少幾十個，也有一說是100人以上的，大部分是台商，也有一些藍營的學者，綠營的好像只有李明哲，“他們和那些所謂的日本間諜一樣，基本上都是冤枉的”。