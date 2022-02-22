俄羅斯駐軍入烏克蘭東部：中國如常呼籲各方克制 專家預估中國外交與經濟支持

中國國務委員兼外長王毅周二應約同美國國務卿布林肯通電話時稱，中國對烏克蘭局勢演變表示關注；“烏克蘭局勢正趨於惡化”，中國再次呼籲各方保持克制。中國常駐聯合國代表張軍大使周一在安理會會議上敦促有關各方保持克制。但此前專家們表示，如果俄羅斯入侵烏克蘭，中國將在外交上，或許還有經濟上支持俄羅斯，使北京與西方已經緊張的關係進一步惡化，但絕不會提供軍事支持。

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俄羅斯總統普京在周一承認烏克蘭東部的兩個分離地區獨立後，下令向這兩個地區部署軍隊，加劇了當前危機。西方擔心這場危機可能引發一場大規模戰爭。據路透社今天報道說，王毅稱烏克蘭局勢正趨於惡化，中國呼籲各方保持克制通過對話談判緩和事態。

中國國務委員兼外長王毅周二應約同美國國務卿布林肯通電話時稱，中國對烏克蘭局勢演變表示關注；“烏克蘭局勢正趨於惡化”，中國再次呼籲各方保持克制，認識到落實安全不可分割原則的重要性，通過對話談判緩和事態，化解分歧。

據中國外交部網站新聞稿援引王毅指出，烏克蘭問題演變至今，與新明斯克協議遲遲未能有效執行密切相關。中國將繼續按照事情本身的是非曲直，與各方接觸。王毅說，“中方在烏克蘭問題上的立場是一貫的，任何國家的合理安全關切都應得到尊重，聯合國憲章的宗旨和原則應當得到維護。”

路透社今天報道說，中國常駐聯合國代表張軍大使周一在安理會會議上敦促有關各方保持克制，避免任何可能加劇緊張局勢的行動。此前俄羅斯總統普京承認烏克蘭東部兩個分離地區獨立。張軍在安理會緊急審議烏克蘭問題時表示，中方歡迎並鼓勵一切致力於推動外交解決的努力。

據路透社稍早援引專家報道稱，如果俄羅斯對烏克蘭採取行動，中國會在外交上予以支持。

美國總統拜登周五表示，俄羅斯總統普京已經決定在幾天內入侵烏克蘭，俄羅斯否認這一說法。中國外交部一再譴責美國“散布虛假信息”並製造緊張氣氛，敦促其尊重並解決俄羅斯在安全保障方面的要求。為了顯示團結，普京在訪問北京期間出席了2月4日冬奧會開幕式，與中國國家主席習近平共同宣布深化戰略夥伴關係。中國國家媒體稱，兩國將肩並肩維護世界正義。

如果俄羅斯入侵烏克蘭，將考驗中國將這些支持性話語付諸行動的決心，特別是考慮到中國經常聲明的不幹涉外交政策原則。據熟悉北京方面思路的專家說，中國幾乎肯定不想在軍事上介入。

路透社引述中國人民大學國際關係學院教授時殷弘表示，儘管中國和俄羅斯已從“權益聯姻”發展為準聯盟，但這兩個大國的關係遠不是正式聯盟，不需要在對方面臨威脅時派出軍隊。

新加坡拉惹勒南國際研究學院(S. Rajaratnam School of International Studies)副教授李明江表示:“就像中國不指望俄羅斯在台灣問題上提供軍事幫助一樣，俄羅斯也不指望中國在烏克蘭問題上提供軍事幫助，而且也不需要這樣的幫助。”

相反，如果俄羅斯入侵烏克蘭，中國不會加入國際社會的譴責行列，以此表明中國是一個可靠的朋友。上個月，聯合國安理會15個成員國應美國要求，就俄羅斯在烏克蘭邊境集結軍隊一事舉行會議，中國是唯一一個與俄羅斯一道投票反對這次會議的國家，但反對未能奏效。

專家們還表示，中國可以擴大與俄羅斯的經濟合作，這將削弱西方承諾在俄羅斯入侵烏克蘭的情況下祭出制裁的影響。

據該報道，中國希望俄羅斯不要入侵烏克蘭。時殷弘表示，在國際社會如此兩極分化的情況下，美國和西方有可能抱團，將俄羅斯及中國同時孤立或制裁。

專家稱，北京也不希望因為俄羅斯入侵烏克蘭而承擔經濟後果，特別是習近平準備展開史無前例的第三個任期的這一年，把穩定放在首位。

該報道還引述時殷弘指出，俄入侵烏克蘭還將表明，中國一再呼籲包括俄羅斯在內的各方和平解決烏克蘭危機，但普京卻充耳不聞，這使人們對中國作為對話者的有效性產生懷疑。