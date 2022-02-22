官方或派民兵把守徐州8孩案董集村

徐州8孩案發展至今，官方維穩力道在各方面同步加強。中央社綜合各方資訊稱顯示，事發的江蘇豐縣董集村不但被鐵皮包圍，豐縣人民武裝部更派出穿着軍大衣的疑似民兵駐守村口，乍看之下有如軍管。

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據中央社今天報道說，疑似民兵也參與駐守徐州8孩案事發村落。有中國網友表示，這些人員是由豐縣人民武裝部動員而來，理論上屬於民兵系統，但遠看上去“像當兵的”。而這在中國其他需要封鎖控制的非軍事、非官方場合中，很難見到，因此可以想見官方對董集村的管制，已到滴水不漏的程度。

除了嚴控事發地點董集村，江蘇省調查組更大舉追查泄漏董志民、楊慶俠結婚證的泄密者。

該報道綜合網絡訊息及自由亞洲電台消息說，有知情人士透露，光是江蘇、安徽兩地就已有100多人被警方傳喚，調查結婚證外泄管道；而多次領先披露徐州8孩案訊息的維特帳號“驕傲女孩”也指出，因此被約談者已有數十人。與此同時，官方也在董集村甚至歡口鎮周邊區域，通過人臉識別、步態識別等手段，對進出歡口鎮的所有人進行清查分析，進而查出可能的泄密者及潛入調查的民間人士。

據消息稱，1名江蘇警官向網友透露，徐州市官方已要求豐縣政府全面控制“8孩媽”的相關訊息，並從其他地區借調大批警力，對進出豐縣的道路實施管制。