谷愛凌遭指海撈後回美國當美國人 中國網上有人崩潰痛斥是叛徒

疑擁有雙重國籍的谷愛凌，本屆在北京冬奧代表中國出賽，勇奪2金1銀，確立中國最佳體育明星的地位，不過美媒《USA TODAY》揭露她在冬奧結束後立刻返回美國。消息一出已有中國網友開始痛批她：“叛徒！”

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據谷愛凌在賽後告訴《USA TODAY》，“的確，我仍然喜歡滑雪，但我不能肯定地說我將來是否會參加比賽。”她表示要回美國史丹佛大學讀書，還補充：“我想繼續我在時尚界的職業生涯。”谷愛凌同時也是一名活躍的模特兒，隸屬國際知名模特兒經紀公司IMG。據自由時報今天報道稱，就谷愛凌海撈兩億多人民幣後立刻回美國，有中國網友崩潰痛斥：叛徒！

該報道稱，谷愛凌沒有明確透露未來還願不願意代表中國滑雪隊，微博上已有中國網友開始批評她，“只是來撈錢就走了”“拋棄中國回她的美國去了”“她回美國繼續屬於她自己的精彩生活，對我們被這些曾經以她獲得民族自豪感的同胞們來說，多少有點尷尬”“土生土長的美國人，藉機來北京冬奧賺一波人氣撈一筆代言錢，然後回美國生活。真看不懂國人還有這麼多人粉她，仔細看看這真的是中國的運動員嗎？這是美國的運動員！”​

也有中國評論員表示：“不是我不理解她的立場，而是我覺得她離開中國太早了。”

據該報道引述當地媒體揭露，谷愛凌在奧運會期間與中國路易威登在內的24個品牌簽下代言，代表中國奪牌後身價更是急速竄升，商業價值超過2.5億人民幣。

該報道稱，谷愛凌的父親是美國人，母親則是美籍華人，在美國加州長大，2019年離開美國國家隊，轉籍中國，獲得中國由上至下一連串吹捧。疑似擁有雙重國籍的她也曾說出：“我在中國時是中國人，在美國是美國人”的發言。