中國今稱拒絕將台灣與烏克蘭局勢相提並論

中國今天周三抨擊了台灣總統蔡英文將面臨俄羅斯入侵威脅的烏克蘭局勢與北京希望收回的台灣所進行 "無稽的 "比較。

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據法新社今天報道稱，中國拒絕拿台灣與烏克蘭局勢相提並論。自1945年以來，台灣一直由一個政權（"中華民國"）統治，該政權在1949年中國內戰後共產黨在中國大陸取得勝利後撤退到了台灣。

首都設在北京、由中國共產黨領導的中華人民共和國認為台灣是中國領土的一部分。中國威脅說，如果台灣正式宣布獨立，將入侵台灣。

台灣總統蔡英文周三譴責中國的朋友俄羅斯命令軍隊進入烏克蘭的爭議領土，蔡英文並命令台灣軍隊加強對北京的抵禦。

法新社說，蔡英文沒有點中國共產黨政權的名字，但她說，"外部勢力正試圖操縱烏克蘭的局勢，影響台灣社會的士氣"。

據中國外交部門發言人華春瑩說，"台灣當局在烏克蘭問題上做文章"，並對局勢提敲警鐘，華春瑩說"這是無稽之談"。

華春瑩說，"台灣當然不是烏克蘭。台灣一直是中國領土不可分割的一部分。這是一個無可辯駁的歷史和法律事實。"

法新社說，自2016年蔡英文總統上台以來，北京加強了對台灣的軍事、外交和經濟壓力。

但與她的前任不同，蔡英文認為台灣是一個主權國家，不是中國的一部分。

台灣沒有被聯合國承認為獨立國家，但有2300萬人口和一個民主政治制度。

法新社說，中國對烏克蘭採取了謹慎的態度，但也向俄羅斯總統普京提供了越來越多的支持。本月早些時候，中俄兩國簽署了一份聯合聲明，就許多外交政策目標達成一致，包括拒絕北約進一步擴張和台灣回歸中國。中國多次站在俄羅斯一邊，指責西方國家挑動烏克蘭的緊張關係，中國指責西方 "冷戰思維"，中國並呼籲尊重俄羅斯的安全關切。