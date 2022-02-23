中國指控美國火上澆油

美國等西方國家在莫斯科承認烏克蘭東部的兩個分離主義地區獨立國家地位，並派兵“維和”後宣布制裁，中國今天指責美國在烏克蘭危機 "火上澆油"。法新社稱，中國今天這種對美國的全面攻擊與中國周一的剋制形成鮮明對比。中國曾呼籲烏克蘭危機中的參與者要"表現出克制"。

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中國外交部發言人華春瑩今天指責美國稱， "美國繼續向烏克蘭出售武器，加劇緊張局勢，製造恐慌，甚至誇大戰爭的時間表。"

華春瑩反問，"關鍵問題是美國在烏克蘭當前的緊張局勢中扮演了什麼角色？"華春瑩說，"有人在火上澆油，同時卻指責別人，這是不道德，也是不負責任的。"

法新社稱，這種對美國的全面攻擊與中國周一的剋制形成鮮明對比。中國曾呼籲烏克蘭危機中的參與者要"表現出克制"。

自從普京周一承認烏克蘭東部兩個親俄羅斯的分離主義領土，即自封的頓涅茨克和盧甘斯克 "共和國 "的獨立以來，人們對歐盟門口的軍事升級的擔憂達到了頂峰。作為報復，西方對俄羅斯實施了第一波制裁。

最引人注目的措施是由柏林宣布的，德國凍結了巨大的北溪二號管道項目，該項目計畫將把更多的俄羅斯天然氣引入德國。

當被問及中國對俄羅斯實施制裁的可能性時，華春瑩說，制裁 "從來都不是解決問題的根本有效方式"。

美國總統拜登宣布了第一批制裁措施，旨在阻止莫斯科籌集西方資金來償還其主權債務。

法新社說，烏克蘭八年的衝突已造成超過14,000人死亡。