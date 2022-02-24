烏克蘭危機 : 石油、小麥和鋁價飆升，股市崩盤

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國際市場石油、天然氣、小麥和鋁價格飆升

俄羅斯總統普京宣布對烏克蘭展開軍事攻擊後，周四國際市場石油、天然氣、小麥和鋁價格飆升，莫斯科股市崩盤。

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俄羅斯總統普京宣布對烏克蘭展開軍事攻擊後，周四國際能源市場動蕩。俄羅斯一直是一個石油出口大國，摩根大通評估烏克蘭危機可能對石油產生的負面影響。

就是俄羅斯如果對西方的制裁採取報復措施，減少或者中斷其能源向歐洲和美國石油出口四個月，如果按照每天減少290萬桶計算，那麼原油價格可能在2022年第二季度達到115美元/桶，第三季度達到105美元/桶。

歐盟和美國此前聲明，輸油管道北溪2號在2023年不投入使用的可能性正在增加，如果成為現實，預計歐洲天然氣價格將持續上漲。

由於近期中國進口增加和俄羅斯引發的烏克蘭危機嚴重，導致幾個季度工業金屬價格的上漲，估計鋁、鎳、銅和鋅的今年第二季度價格分別上調到鋁3550美元/噸、鎳26500美元/噸、銅10650美元/噸和鋅3650美元/噸。

如果戰爭持續，俄羅斯或烏克蘭中斷穀物出口，讓消費者付出更加昂貴價格購買食物。小麥價格的確正在飆升，小麥價格達到2012年以來的最高水平，預計將在未來幾天達到歷史新高。

俄羅斯總統普京宣布對烏克蘭展開軍事攻擊後，莫斯科股市周四一度暴跌近14%而暫停交易，隨後恢復交易，盧布兌美元也狂貶9%。