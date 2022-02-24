聯合國秘書長“以人道主義名義”敦請莫斯科停止對烏克蘭的攻擊

安理會/俄烏危機

聯合國秘書長古特雷斯周三晚間向俄羅斯總統普京發出強烈呼籲，敦促普京撤回軍隊並立即“停止”對烏克蘭的攻擊行動。聯合國秘書長直接喊話俄羅斯總統，要求他“以人道主義名義”，將自己的軍隊撤回俄羅斯。

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聯合國秘書長對俄羅斯在安理會召開緊急會議期間宣布在烏克蘭採取軍事行動頗感震驚。古特雷斯表示：這是他“在擔任聯合國秘書長期間最悲傷的時刻”。他強調說：以人道主義名義，我們絕不允許在歐洲爆發本世紀初以來最血腥的戰爭。此前，就在聯合國安理會就烏克蘭問題召集緊急會議之際，俄羅斯總統突然發表電視講話，宣布已“決定對烏克蘭採取軍事行動”。古特雷斯認為：這場衝突可能對烏克蘭和俄羅斯造成“毀滅性後果”，並對經受了新冠疫情大流行病嚴重影響的世界經濟產生不可預測的結果。如果衝突“導致全面戰爭”，很難預測其悲劇性的後果：將造成多少人死亡、多少人將會流離失所、又有多少人將會對未來失去希望。

普京發表電視講話後不久，烏克蘭首都基輔及多座城市就傳出爆炸聲。西方國家持續了數周的外交斡旋無果而終，在烏克蘭邊境集結了大批軍力的俄羅斯最終發起了攻勢。美國表示：將在周四向安理會提交一份決議草案，譴責俄羅斯在烏克蘭發起“戰爭”，預計周五將投票表決。美國駐聯合國大使格林菲爾德指出：安理會必須行動。

安理會緊急會議上演了俄羅斯與烏克蘭外交官之間展開激烈交流的一幕，烏克蘭駐聯合國大使基斯利齊亞（Sergiy Kyslytsya）直言不諱地向俄羅斯大使表示：對戰爭罪犯而言，沒有“煉獄”之說，他們會直接下地獄。而俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）則反駁說：俄羅斯針對的不是烏克蘭人民，而是基輔政府。