歐盟、英美正式宣布將普京及拉夫羅夫列入制裁黑名單 加拿大等跟進

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歐盟外交與安全政策高級代表博雷利周五宣布，俄羅斯總統普京與外長拉夫羅夫被列入歐盟制裁人員名單；歐盟27國外長會議正式批准歐洲國家領導人周四晚間宣布的對俄羅斯前所未有的一攬子制裁措施。英國周五也宣布，凍結普京及拉夫羅夫的"個人資產"，對他們實施制裁。美國白宮周五也宣布，制裁普京及拉夫羅夫。加拿大等國宣布跟進。

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法新社報道，博雷利在宣布歐盟制裁普京及拉夫羅夫決定時表示，"這是重要的一步"。世界上受到歐盟制裁的國家領導人包括敘利亞總統巴沙爾·阿薩德和白俄羅斯總統盧卡申科，"現在加上了俄羅斯總統普京"。

博雷利表示，針對普京和拉夫羅夫的制裁與對歐盟制裁俄羅斯人員黑名單上其他人士的制裁“相同”，都包括“凍結資產”。俄羅斯議會下議院杜馬的所有議員都在歐盟制裁黑名單上，另外還包括26名商界人士。受歐盟制裁的個人也將被禁止進入歐洲領土。

博雷利是在歐盟27國外長會議結束後做上述宣布的。歐盟27國外長會議正式批准歐洲國家領導人周四晚間宣布的對俄羅斯前所未有的一攬子制裁措施。

英國周五也宣布，凍結普京及拉夫羅夫的"個人資產"，對他們實施制裁。

博雷利表示，"局勢的嚴重無論怎麼強調都不過分"，他稱制裁方案是歐盟“有史以來實施過的最嚴厲的制裁”。博雷利強調，如果有必要，歐盟仍可以採取進一步的報復措施，但現在我們必須全力執行已經做出的決定。

歐盟領導人就烏克蘭局勢在布魯塞爾舉行特別峰會，27個成員國的領導人，就加強對俄制裁達成一致，新制裁方案涉及金融、能源、運輸、出口及簽證5個方面，同時歐盟將增加對烏克蘭的財政支援。

法新社報道，歐盟已決定大幅限制俄羅斯進入歐洲資本市場，阻礙並增加其債務融資成本，並透過限制俄羅斯的電子及軟件進口，阻止俄羅斯獲得關鍵技術，從而"重創"其經濟。此次的制裁主要針對俄羅斯的金融、能源和交通領域，具體的限制措施包括禁止軍民兩用商品出口、限制籤發外交簽證、禁止向俄羅斯出口技術，並禁止俄羅斯進入歐盟國家的金融市場。

烏克蘭總統澤連斯基曾提出"將俄羅斯排除在SWIFT銀行交易系統之外"，但由於德國在內的成員國的"緩行"意見而未能實施。博雷利就此表示，“這個問題已經被考慮，（但）目前還沒有達成一致意見，所以它不在一攬子制裁計畫中”，他強調，這項措施在未來仍然是“一種可能性”。