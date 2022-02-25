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澤連斯基與拜登通話 討論加強制裁俄羅斯 成立反戰聯盟

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Le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'une intervention filmée, le 25 février 2022.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'une intervention filmée, le 25 février 2022. © REUTERS/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SE
作者： 法廣
6 分鐘

烏克蘭總統澤連斯基周五表示，他與美國總統拜登通電話，雙方討論了成立反戰聯盟，加強對俄羅斯制裁。烏克蘭軍方稱，至少1000名俄軍陣亡；美國官員表示，烏克蘭抵抗超俄羅斯預期；俄羅斯總統普京則呼籲烏克蘭軍方"推翻政治領導層，自行接掌政權"。

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澤連斯基周五推特上發文稱，“剛剛與拜登討論了加強制裁、具體的國防援助和反戰聯盟”，他並感謝美國宣稱的對烏克蘭的大力支援。

另據報道，烏克蘭總統澤連斯基周五並在網上發布片段，指他自己及政府官員仍然身處首都基輔，會在這裡繼續守衛國家。

烏克蘭聯合行動部在社交專頁發文，宣稱烏克蘭武裝部隊已突破在東部盧甘斯克的俄軍陣地，並展開反攻，鞏固勝利。

帖文並稱，俄羅斯部隊在遭受重大損失後，正朝俄羅斯的方向逃離戰場。

在俄烏衝突加劇之際，烏克蘭國防部周五表示，俄羅斯至少已有1000名軍人陣亡。

聯合國人權辦公室發言人發言人夏姆達薩尼（Ravina Shamdasani）則指出，在烏克蘭至少127名平民傷亡，共25死、102傷。

俄羅斯對烏克蘭採取軍事行動之後，烏克蘭首都基輔周五遭受導彈攻擊，居民躲藏在防空設施。當局建議民眾準備燃燒彈，保護基輔，市長表示破壞分子在市內發動攻擊。烏克蘭首都基輔市長、前重量級拳擊世界冠軍克利奇科（Vitali Klitschko）表示，他將與弟弟、同是前拳擊冠軍的弗拉迪米爾（Wladimir Klitschko）一起拿起武器對抗俄軍，他表示"沒有其他選擇"。

法新社援引一名美國五角大樓的官員表示，根據美方評估，烏克蘭的抵抗超出俄羅斯的預期，雖然俄軍持續努力向基輔推進，但速度沒有俄方預期這樣快，而各條戰線推進的情況不一，俄軍攻勢已有所減弱。

這名官員並說，烏克蘭軍隊正奮力抵抗，對軍隊的指揮及控制仍然完好無損，領空也沒有被俄羅斯控制；不過俄羅斯目前只有約三分之一兵力參與進攻，沒有調動在烏克蘭邊境部署的大部分兵力，也沒有動用電子戰的能力。

另據報道，俄羅斯總統普京周五呼籲烏克蘭軍方，"推翻政治領導階層，自行接掌政權"，此舉將"更容易與俄羅斯方面達成協議"。

普京周五透過電視向烏克蘭軍方發表談話說："我再次籲請烏克蘭武裝部隊的軍事人員，不要容許新納粹分子（意指烏克蘭激進民族主義者）將你們的子女、妻子和長輩用做人肉盾牌。" 普京並說，"請將政權掌握在你們自己手中，這樣我們會比較容易達成協議。"普京將現任烏克蘭領導階層稱為"恐怖分子"和"一幫吸毒者、新納粹分子"。他並說，俄軍在烏克蘭的作戰表現英勇且專業。

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