美國禁止普京及拉夫羅夫入境   安理會中國棄權俄羅斯孤立

俄羅斯侵烏

美國總統拜登周五宣布制裁俄羅斯總統普京及其外長拉夫羅夫，其中包括將禁止普京和拉夫羅夫入境。這一針對外國領袖的做法極其罕見卻極具象徵性。同日，聯合國安理會就針對俄羅斯入侵烏克蘭提案表決時，中國出乎意料棄權，俄羅斯獨家反對，異常孤立。

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繼歐盟周五把制裁目標直接對準俄羅斯總統普京本人，凍結他和外長拉夫羅夫資產後，美國的制裁似更向前挺進一步，拜登宣布，他將下令禁止俄羅斯總統普京和俄羅斯外長拉夫羅夫入境。稍晚些時候，白宮發言人宣布，美國將對吸納外國投資的“俄羅斯直接投資國家基金”進行制裁。

隨着俄羅斯侵略軍在烏克蘭境內步步深入，戰鬥已經打到首都基輔大門口的時候，多個北約組織成員國希望對俄羅斯進行更嚴厲的制裁，包括“核彈級制裁”：把俄羅斯排除出國際清算系統Swift。據歐盟內部的消息，歐盟成員國目前還在為就此達成共識進行協調，來自布魯塞爾外交渠道的消息顯示，傾向於採取“核彈級制裁”的成員國越來越多。

幾乎與此同時，俄羅斯否決了聯合國安理會有關譴責俄羅斯入侵烏克蘭的決議案，俄羅斯作為安理會常任理事國，擁有一票否決權，但不尋常的是，被西方輿論指似與俄羅斯組成“獨裁軸心”的中國，並沒有與俄羅斯一道否決這一提案，而是投了棄權票。

在安理會15個成員國中，11個國家投票支持這一由美國和阿爾巴尼亞聯合起草並由70國背書的提案，提案包括三方面內容，譴責俄羅斯入侵，支持烏克蘭主權完整，迫使俄羅斯停止使用武力並立即完全無條件撤軍。中國、印度與阿聯酋投棄權票。俄羅斯投反對票。

中國的做法被一名安理會成員國的大使視為是勝利。這位要求匿名的大使對法新社表示，“棄權，意味着譴責。”另外一名外交官表示，這正是西方所尋求的，“把中國從俄羅斯剝離出來”，只要北京對這一決議案棄權而不是投反對票，就起到了讓俄羅斯更加孤立的效果。

中國外長王毅1月2日曾表示中俄戰略合作沒有止境，沒有禁區，沒有上限，中國國家主席習近平2月4日曾與普京發表“北京聲明”，反對北約東擴，2月24日，普京下令俄軍入侵後，王毅還表示理解俄方的行動，發言人華春瑩甚至不承認俄方這是“入侵”。

但是 ，北京為什麼在俄羅斯急需“最好的朋友”支持的時候，棄權了？普京大約不會忘記，習近平有一次當面對他說，“普京總統是我最好的知心朋友” 。