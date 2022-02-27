澤連斯基向海牙國際法庭狀告俄羅斯"種族滅絕" 烏外長：談判"寸土不讓"

烏克蘭/俄羅斯/烏克蘭危機

烏克蘭周日同意與揮軍入侵的俄羅斯談判後，外長庫列巴表示，俄羅斯是因軍事攻擊受挫，才放棄舉行會談的先決條件，烏方將參加會談看看俄方有何說法，但將寸土不讓。俄軍攻入烏克蘭第四天，烏克蘭稱完全控制第2大城，基輔市區已無俄軍。澤連斯基向海牙國際法庭狀告俄羅斯"種族滅絕"。聯合國稱，俄軍行動已迫使超過36萬8000人逃離烏克蘭。

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據報道，庫列巴周日在新聞簡報會上表示，俄國總統普京下令核武部隊進入高度警戒，是刻意選在此時宣布，意圖在談判中對烏克蘭施壓。他重申："我們不會投降，我們不會停止反抗，我們也不會放棄任何一寸領土。"

法新社報道，總統澤連斯基周日表示，"我對(談判）取得成果不抱太大希望，不過我們可以試一試"。

澤連斯基辦公室稍早宣布，願意在烏克蘭與白俄羅斯交界、鄰近切爾諾貝利禁區之處，與俄羅斯進行雙方開戰迄今的首輪談判。

澤連斯基辦公室透過聲明證實，"官員同意，烏克蘭代表團將在沒有預設條件的狀況下，在普里雅特河（Pripyat River）附近的烏克蘭與白俄羅斯邊界地區與俄羅斯代表團會面"。不過聲明並未提及雙方談判的具體地點及時間。

另據報道，烏克蘭內政部副部長葉寧（Evgeny Yenin）透露，俄烏代表團的談判將於當地時間周一上午舉行。

另據《俄塔社》報導，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫周日表示，俄羅斯已經充分做好準備在戈梅利地區進行談判，白俄羅斯總統盧卡申科已經對此發表聲明，他今天也已經與烏克蘭總統澤連斯基進行談話；另據《俄羅斯衛星通訊社》報導指出，俄羅斯談判代表團團長梅丁斯基說，烏克蘭已經同意在戈梅利進行談判，俄羅斯代表團將前往該地。

在俄羅斯入侵烏克蘭的第四天，俄軍攻入位於東北部的第二大城哈爾科夫市（Kharkiv），但烏克蘭隨後表示已完全掌控哈爾科夫局勢，首都基輔的市長也說市區內已無俄軍。

烏克蘭地區首長西涅古波夫（Oleh Sinegubov）在社群媒體Telegram寫道："烏克蘭已完全控制哈爾科夫。武裝部隊、警方與國防部隊正在努力，這座城市已完全逐出敵軍。"西涅古波夫稍早曾呼籲哈爾科夫市民眾暫勿外出。

哈爾科夫市街頭周日爆發激烈戰鬥，機槍和爆炸聲大作，法新社記者目睹一輛俄軍裝甲車的殘骸正在燃燒，另有數輛裝甲車遭到棄置。

首都基輔也在抵抗俄軍攻勢，市長克里契科（Vitali Klitschko）透過Telegram頻道寫道，目前基輔市區已無俄軍，"但我軍、執法單位和領土防衛隊仍在持續偵查和清除破壞分子"。

克里契科也提到，自攻擊發生以來，基輔共有31人喪生，包括9名平民，傷者共計106人。

另據報道，烏克蘭總統澤連斯基表示，烏克蘭已向海牙國際法庭提出訴訟，要求俄羅斯停止入侵。他並表示，俄軍正在轟炸烏克蘭住宅區，並痛批莫斯科的行為已接近"種族滅絕"，他敦促各國取消莫斯科在聯合國安理會的否決權。

據聯合國機構，俄羅斯軍隊入侵烏克蘭後，至少有240名平民傷亡，其中64名平民被殺；且截至目前，俄軍行動已迫使超過36萬8000人逃離烏克蘭。