白宮呼籲中國譴責俄羅斯入侵烏克蘭 普京"提高核武戒備"遭各國譴責

俄羅斯/美國/烏克蘭危機

俄羅斯總統普京下令將包括核武器在內的威懾力量置於高度戒備狀態後，美國北約及聯合國等紛紛予以譴責；英國首相約翰遜指普京試圖轉移人們對俄羅斯軍隊在烏克蘭遭到激烈抵抗的注意力。白宮周日呼籲中國譴責俄羅斯入侵烏克蘭。

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路透社消息，美國白宮發言人普薩基周日接受媒體採訪時呼籲中國對俄羅斯提出譴責，她表示，"現在不是袖手旁觀的時候；而應明確表態譴責俄羅斯總統普京及俄羅斯入侵一個主權國家行徑"。

針對俄羅斯總統普京下令將包括核武器在內的威懾力量置於高度戒備狀態，美國、北約及聯合國紛紛予以譴責，指責此舉是令人無法接受的升級行動。

路透社報導，美國駐聯合國大使格林菲爾德表示，普京下達的指令使衝突加劇並且令人"無法接受"。她說，"這意味着普京在以一種完全不能令人接受的方式繼續戰爭升級"。

在被問到俄羅斯是否可能動用生化武器時，格林菲爾德說，"普京目前看來沒有甚麼不可能做的，他會使用任何一切足以威嚇烏克蘭人與全球的手段"。

北約秘書長斯托爾滕貝格周日接受美國有線電視新聞網（CNN）"美國國情"訪問時表示："這是危險的措辭而且是不負責任之舉"。

白宮白宮發言人普薩基稱："我們看到普京又在故技重施，俄羅斯從來沒有遭受北約的威脅，也沒有遭受來自烏克蘭的威脅"。

英國首相約翰遜周日表示，俄羅斯總統普京通過將核武器置於戒備狀態，試圖轉移人們對俄羅斯軍隊在烏克蘭遭到激烈抵抗的注意力。

在普京發出俄羅斯核威懾力量威脅後，聯合國發言人杜加里克周日向法新社表示，在歐洲發生核衝突的想法是“不可思議的”。

在被問及聯合國秘書長古特雷斯對俄羅斯總統聲明的反應時，該發言人說：“僅僅有核衝突的想法就是不可想象的。”

德國周日表示，普京的核武威脅證明，俄軍的進攻遭到阻嚇。

法新社稱，一些專家認為，普京的聲明是為了“恫嚇”對手，確保不會使用這些核武器；然而，一些專家在戰爭開始前也估計，俄羅斯永遠不會大規模入侵烏克蘭。