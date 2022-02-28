烏克蘭國防部：基輔仍是俄軍主要進攻目標 哈爾科夫遭猛烈轟炸

烏克蘭/基輔/俄羅斯/烏克蘭危機

雖然俄烏周一展開開戰以來的首次談判，但俄羅斯軍隊持續對烏克蘭發動攻擊行動，法新社稱，首都基輔仍然是俄軍警的首要目標，第二大城哈爾科夫遭到猛烈轟炸，11名平民死亡。美國國務院周一發表聲明，指鑒於俄羅斯軍隊對烏克蘭採取的軍事行動，建議美國公民立即離開俄羅斯。

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據法新社發出的最新戰況，烏克蘭國防部稱，基輔仍是俄軍主要進攻目標。烏克蘭軍方稱，俄軍試圖對基輔再次發起新一輪進攻，戰鬥集中在基輔東南部的Slobojanskyi，但遭到烏克蘭軍隊的抵抗。

美國民間企業馬薩爾科技表示，衛星圖像顯示，大批俄軍地面部隊在距離烏克蘭首都基輔約64公里外集結，並朝著基輔方向挺進。

據烏克蘭第二大城市哈爾科夫地區州長周一宣布，俄羅斯對哈爾科夫居民區的轟炸造成至少11人喪生，他並表示估計造成“數十人死亡”。據西方軍方消息人士稱，哈爾科夫周一發生激戰，"俄軍進行了猛烈的轟炸"。

據基輔報道，莫斯科周日發射了多達30枚導彈並發動4次空襲，自進攻開始以來總共發射了約180枚伊斯坎德爾導彈。在烏克蘭防控系統(Buk M-1、S-300）和五架戰鬥機被摧毀後，俄羅斯聲稱掌控整個烏克蘭制空權。

俄羅斯還聲稱，已經包圍了南部的赫爾松市，並控制了亞速海的別爾江斯克市。俄軍並聲稱控制了東南部“紮波羅熱核電站周圍的整個地區”。

軍隊損失方面，烏克蘭總統澤連斯基周一表示，自戰事開始以來，已有4,500名俄羅斯士兵喪生。如果數字屬實，俄軍陣亡人數已達到前蘇聯在阿富汗9年戰爭期間死亡官兵人數的1/3以上。莫斯科周日首次承認入侵期間的人員傷亡，但沒有給出數字。

有關平民傷亡，據烏克蘭稱，自攻勢開始以來，已有350多名烏克蘭平民喪生，其中包括14名兒童。

歐盟外交與安全代表博雷利周一表示，“俄羅斯的軍事行動變得越來越殘酷”，造成“越來越多烏克蘭平民傷亡”。

據聯合國稱，已有超過50萬烏克蘭平民逃離該國到鄰國避難。

另據烏克蘭非政府組織最新民調顯示，有70%受訪烏克蘭民眾相信烏軍能夠打敗俄軍，更有91%支持總統澤連斯基。

另據法新社消息，美國國務院周一發表聲明，指鑒於俄羅斯軍隊對烏克蘭採取的軍事行動，建議美國公民立即離開俄羅斯。

聲明指，美國駐俄大使館為在俄美國公民提供協助的能力有限，美國公民需選擇尚可利用的方式立即離開俄羅斯。由於多家航空公司取消往來俄羅斯的航班，多國對俄羅斯關閉領空，而俄羅斯南部多個機場已處於關閉狀態，身處俄烏邊境地帶或計畫前往相關地區的美國公民，應考慮當地局勢的危險性和不可預測性。