烏克蘭：中國呼籲各方冷靜克制 許諾安全條件具備再撤僑

中國/烏克蘭危機

法新社北京報道，自俄烏衝突開始以來，中國外交一直在政治上接近莫斯科和傳統上捍衛國家的 "主權和領土完整 "原則之間進行平衡表演。中國拒絕譴責俄羅斯入侵烏克蘭，現在又面臨安全撤僑難題。中國大使周日呼籲在烏僑民“戰勝目前暫時的困難”，承諾安全條件具備後撤僑。

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北京上周五拒絕同意聯合國安理會譴責俄羅斯侵略烏克蘭的決議，但以棄權為借口，也沒有投反對票。 中國也拒絕定義俄羅斯的舉動是 "入侵"，並表示"理解 "俄羅斯的 "合理 "安全要求，呼應莫斯科對北約的不滿。

周一，中國外交部發言人汪文斌也沒有譴責俄羅斯總統普京周日宣布將其核力量置於警戒狀態的決定，僅呼籲交戰各方 "保持冷靜和剋制，避免進一步升級。這位發言人還補充說，中國 "支持為緩和局勢和政治解決所做的一切努力"。他也批評了西方國家對俄羅斯採取的制裁措施，說這些措施會造成新的問題。

是否得到普京警告成謎

中國政府不願透露它是否得到了普京先生關於入侵烏克蘭的警告，普京曾於2月初在北京為冬奧會開幕與中國國家主席習近平會面。 北京無視西方情報部門關於俄羅斯即將發動攻擊的警告，使其滯留在烏克蘭境內的6000多名公民面臨戰爭的威脅。

中國駐基輔大使館在戰爭暴發初期，曾呼籲他們用中國國旗表明自己的身份，並宣布將向中國進行空中疏散。但外交使團在周六改變了口氣，呼籲其公民儘可能謹慎，然後鑒於局勢的惡化，在周日放棄了疏散他們。

推遲撤僑

外交部發言人汪文斌在介紹中方協助在烏中國公民撤離的進展情況時說，當前，烏克蘭局勢複雜多變。外交部正會同駐烏克蘭使館與各方保持溝通，密切跟蹤形勢發展，研究制定協助在烏中國公民自願安全撤離的一切可行方案。他說：“目前，烏境內空路、陸路交通安全形勢均極不穩定，鄭重提醒在烏中國公民務必密切關注所在地形勢，保持冷靜，採取一切必要措施做好安全防範，以免發生意外。” 他最後說，外交部和駐烏克蘭使館將持續跟蹤評估安全風險，協調各有關方面，爭取一切可用資源，在確保安全前提下協助我在烏人員轉移及撤離。

在社交網絡上，中國網民報告了烏克蘭人和中國人在該國發生的事件。但均無法證實。

大使：我們一定要等安全了再走

中國駐烏克蘭大使範先榮在周日發布在網上的一段視頻中說："烏克蘭人處境艱難，正在遭受很多痛苦。"他在視頻中呼籲 "不要與當地人爭論"。他補充說："我們應該理解他們的感受，不要挑釁他們。

至於何時及如何撤僑，他說：“只要安全條件具備，大家的安全有保障，我們就會作出適當的安排。但總得條件夠了才行……目前的安全條件確實還不是所有的地方都具備……所以，我們一定要等安全了再走。這樣大家都踏實。但我們的等待不是被動的，哪個地方具備條件，哪種方式最為安全，我們就會去做。”

這位大使最後還說：“我們尊重烏的獨立、主權和領土完整，希望烏保持和平穩定，希望通過政治談判解決當前的危機。祖國就在身後，使館就在身邊！這句話是真的。讓我們大家一起來，共同努力，戰勝目前暫時的困難。”