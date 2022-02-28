瑞士選邊站 全面採納歐盟對俄羅斯制裁措施

俄羅斯侵烏戰爭

瑞士總統伊格納齊奧·卡西斯於 2022 年 2 月 28 日在瑞士日內瓦舉行的聯合國人權理事會會議開幕式上發表講話其譴責俄羅斯入侵。

對俄軍入侵烏克蘭倍感驚愕的瑞士，儘管一直堅持中立原則，星期一作出歷史性選擇，全盤採納歐盟制裁俄羅斯的經濟措施，包括凍結俄羅斯總統普京資產。

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瑞士聯邦總統伊尼亞齊奧·卡西斯表示，“這是瑞士聯邦採取的大規模措施”，其實，這更應是瑞士採取的歷史性措施。他解釋說，俄羅斯針對歐洲一個主權國家發動的攻擊，導致聯邦作出如上決定。

瑞士政府在2月28日召開新聞發布會，宣布收回先前立場，決定採納歐盟對俄羅斯實施的全部制裁措施。瑞士將凍結俄羅斯363名個人和4家公司的資產。瑞士的制裁名單除了俄羅斯總統普京，還包括俄羅斯聯邦總理米舒斯京和外交部長謝爾蓋·拉夫羅夫。上述制裁措施立即生效。

瑞士財政部長宣布，立即凍結列入歐盟制裁名單上所有的俄羅斯個人及實體的資產，俄羅斯並吞克里米亞後禁止進口、出口及投資的相關措施擴及烏東兩區。

立即實施針對俄羅斯總統普京和外長拉夫羅夫的制裁。

瑞士司法部長宣布，立即禁止五位親近普京以及與普京經濟關係密切的俄羅斯寡頭進入瑞士。瑞士同時按照歐盟要求，對俄羅斯關閉領空。

瑞士雖然是俄羅斯的第23位貿易夥伴，但是這個阿爾卑斯山國家的銀行卻是俄羅斯富豪們最喜歡投資的地方之一。 據國際清算銀行統計，2021年第三季度，瑞士銀行對俄羅斯客戶的負債為230億美元，其中214億美元為存款。 俄羅斯寡頭也對大型瑞士公司很感興趣。

此外，根據瑞士媒體援引的估計，俄羅斯 80% 的石油和天然氣貿易在瑞士進行，而該國是 Gunvor，Trafigura 或 Glencore 等大型原材料商品貿易公司的所在地。