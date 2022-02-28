聯大討論烏克蘭局勢 中國稱"挑起新冷戰百害無利" "中俄將繼續開展正常貿易合作"

中國/俄羅斯/烏克蘭危機

中國常駐聯合國代表張軍周一在聯大會議上表示，"冷戰早已結束，基於集團對抗的冷戰思維，應當摒棄，挑起新的冷戰百害而無一利"。法新社消息說，俄烏衝突爆發以來，中國一直試圖在"親俄政治立場"與其一貫宣稱的"捍衛國家主權和領土完整”之間尋求平衡。俄羅斯被踢出SWIFT系統，北京稱"中俄將繼續開展正常貿易合作"。

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聯合國大會周一召開烏克蘭問題的緊急特別會議。張軍表示，"有關各方要保持必要剋制，防止局勢進一步惡化，同時要加大推動政治解決的外交努力"。他表示，"冷戰早已結束，基於集團對抗的冷戰思維，應當摒棄，挑起新的冷戰百害而無一利"。

張軍重申，中方不贊成任何可能激化矛盾的做法，支持聯合國有關機構繼續在烏克蘭開展人道援助工作。

聯合國大會周一舉行特別緊急會議，193個成員國就普京決定的俄羅斯入侵烏克蘭表明立場。

而中國拒絕譴責俄羅斯的侵略行為。中國外交部發言人汪文斌周一呼籲交戰雙方“保持冷靜，保持克制，避免進一步升級”。

法新社說，自俄烏衝突爆發以來，中國外交一直在"親俄政治立場"其傳統上捍衛國家“主權和領土完整”之間尋找平衡。

北京上周五拒絕批准聯合國安理會譴責俄羅斯侵略的決議，但也沒有投反對票，而是投棄權票。

中共政權拒絕將俄羅斯的行為稱為“入侵”，表示北京“理解”俄羅斯在安全方面的“合理”要求，以及莫斯科對北約的不滿。

另據路透社報道，歐盟、美國等國已宣布將俄羅斯部分銀行排除出SWIFT系統，中國外交部周一表示，中俄將繼續開展正常貿易合作。

中國外交部發言人汪文斌在記者會上表示，中方不贊成用制裁的手段來解決問題，更反對沒有國際法依據的單邊制裁。中俄雙方將繼續本着相互尊重，平等互利的精神，開展正常的貿易合作。

為制裁俄羅斯入侵烏克蘭，美國、歐盟、英國、加拿大等西方國家決定把眾多俄羅斯銀行逐出SWIFT（環球銀行金融電信協會）國際結算系統。