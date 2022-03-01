中國律師余文生被囚4年刑滿獲釋

余文生出獄

中國律師余文生，在倡議修憲改革後被以“煽顛國家政權罪”判刑4年，於今天3月1日刑滿獲釋。

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中國律師余文生因煽顛國家政權罪被囚4年，在南京監獄服刑。他的妻子許艷今天3月1日在社交網站推特發帖表示，余文生離開監獄後與他的哥哥乘坐火車一同抵達北京。他們夫婦已見面。

余文生律師和其妻許艷對4年多來關注和幫助他們的所有人士表示真誠的感謝。

據維基百科介紹，余文生曾代理多起法輪功學員辯護案件、代理“709大抓捕”多位被捕維權律師等案。2018年1月他被當局註銷律師證，並在2018年因倡議修憲改革而被當局抓捕，同年4月19日，他被控以“煽動顛覆國家政權罪”。

2020年6月，徐州市檢察院致電他的家人，指余文生因煽動顛覆國家政權罪成被判監4年，剝奪政治權利3年。余文生對此判決不服上訴，江蘇高院二審維持原判。

余文生的親屬憂心他可能遭當局的酷刑：2021年5月9日，其妻子許艷帶同兒子到南京監獄探望，是余文生被捕後一家人首次見面。許艷表示，其丈夫有4隻牙齒被拔走或脫落，未獲醫治，右手殘疾的藥物已服完，未獲補充。

美、德、荷等多國呼籲北京當局釋放余文生。國際特赦組織也在今年1月緊急呼籲營救良心犯。