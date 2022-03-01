法德波三國確認烏克蘭嚮往歐盟 支持北約與其國防合作

俄羅斯侵烏戰爭

烏克蘭總統澤連斯基2月28日簽署烏克蘭申請加入歐盟文件，得到多個成員國力挺。星期三，法國、德國、波蘭聯合發表聲明，“確認烏克蘭嚮往歐盟選擇了歐盟，三國表示決心強化烏克蘭與歐盟的政治合作及經濟融入進程。

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同屬於“魏瑪三角”的法國、德國及波蘭周三在文告中，也表示支持北約的門戶開放政策以及北約與烏克蘭在國防領域的合作。

1991年8月28—29日，在德國的提議下，法國、德國、波蘭三國外長在德國小城魏瑪舉行了會議，共同簽署了《法國、波蘭和德國外長關於歐洲未來的共同聲明》，“魏瑪三角”因此成為“德、法、波三國協調立場、加強合作的定期會晤機制。

烏克蘭總統澤連斯基2月28日簽署了要求該國加入歐盟的正式請求，敦促布魯塞爾通過特別程序儘快批准烏克蘭加入歐盟。歐盟委員會主席馮德萊恩27日在受訪時明確表示支持烏克蘭加入歐盟。她說，"歸根結底，烏克蘭屬於歐洲。烏克蘭是我們中的一員，我們希望烏克蘭加入到我們中間來。"

烏克蘭總統澤連斯基28日簽署加入歐盟申請文件後，3月1日以視頻的方式向歐洲議會發表講話。他在講話中向歐盟呼籲：“我們已經證明了我們的力量。我們已經證明，至少我們和你們是完全一樣的。所以請證明你們和我們在一起，證明你們不會讓我們離開，證明你們確實是歐洲人。”

烏克蘭能否一如澤連斯基所希望的很快加入歐盟？也許普京侵烏戰爭會大大縮短烏克蘭加盟進程，歐盟委員會主席馮德萊恩有關烏克蘭“不遠的將來”加入歐盟的表態更催化了這一前景。但是，如果按照正常程序，並沒有加入歐盟的快速通道程序。入盟申請涉及一個漫長的過程，首先是歐盟委員會、歐洲議會、歐盟理事會同意接受申請，然後由國家元首和政府首腦組成的歐洲理事會一致正式確認。隨後才開始艱苦的談判進程，這一談判旨在確保申請國融入 "歐盟共同體法律"，滿足涵蓋歐盟活動全部範圍的35個不同章節的標準，並制定一系列與之相配套的涉及民主、法治、司法獨立、尊重少數民族等方面的法律。

如果堅持正常的加入程序，即由《歐洲聯盟條約》第49條所規範的進程，道路似乎很漫長，除非歐盟採取非常大的立法和行政改革行動。