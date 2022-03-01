澤連斯基與拜登通電話 呼籲“儘快阻止俄羅斯侵略行為"

澤連斯基/拜登/烏克蘭危機

烏克蘭總統澤連斯基周二在與美國總統拜登的電話會談中呼籲“儘快阻止俄羅斯侵略行為"，俄羅斯入侵烏克蘭的第六天，俄軍軍事進攻"升級"，首都基輔電視塔被擊中，5人死亡；不過，美國國防部五角大樓軍情分析認為，由於烏軍的抵抗及補給問題，俄軍向基輔的推進"停滯不前"。

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法新社報道，澤連斯基在與拜登交談後在推特上發文稱，"我剛剛與拜登總統通了電話，我們必須儘快阻止(俄羅斯）的侵略"。

據白宮的新聞稿稱，澤連斯基與拜登還談到了"俄羅斯對烏克蘭民用設施襲擊升級，包括俄軍周二對巴比亞爾大屠殺紀念館附近地區的炮擊"。

澤連斯基稱，他與拜登還討論了西方對俄羅斯的制裁以及美國及盟友向烏克蘭提供的"國防"援助等問題。 白宮表示，這些制裁“已經對俄羅斯經濟產生影響”。

法新社綜合最新戰況，俄羅斯軍隊周二加強軍事攻勢，襲擊了基輔電視塔並對東北部哈爾科夫進行空襲，不過，美國五角大樓認為，由於俄軍遭到抵抗以及補給問題，向首都挺進“停滯不前”。

周二，俄軍對哈爾科夫展開猛烈轟炸，擁有140萬居民的哈爾科夫靠近俄羅斯邊境，俄軍一直試圖佔領這座烏克蘭第二大城市。

市長西內古博夫（Oleg Sinegoubov）在Telegram上的一段視頻中說，在該市中央廣場，地區行政總部大樓被部分摧毀。一棟公寓樓也被擊中，造成至少10人死亡、20 多人受傷。

英國首相約翰遜將俄軍對哈爾科夫的這次軍事打擊比作1990年代對波斯尼亞薩拉熱窩的致命襲擊。

周二下午晚些時候，首都基輔電視塔被兩枚火箭彈擊中，造成五人死亡，五人受傷。部分廣播服務中斷，市長呼籲民眾遠離街道。當局發布的圖像顯示，電視塔被濃煙淹沒，但盟友倒塌。襲擊發生一小時後，大多數烏克蘭電視頻道又恢復了正常運作。

美國衛星圖像公司Maxar周二公布的圖片顯示，綿延數十公里的俄羅斯軍隊車隊正從西北向首都挺進。

法新社援引美國國防部一位官員稱， “我們都認為，俄羅斯軍隊向基輔的挺進'停滯不前'。除了俄軍的供應補給除了問題，俄軍似乎正在重新評估其作戰的戰略。

與此同時，俄軍正想烏克蘭南部亞速海沿岸幾個主要城市推進。該地區市長說，在馬里烏波爾港，"所有社區”都遭到轟炸，有21人受傷，死亡人數不詳。

俄軍並攻擊東北部一個軍營，烏方表示，有70多名軍人喪生。南部赫爾松據報被俄軍包圍，俄軍在出入道路設置檢查站。俄方聲稱烏克蘭軍方進入亞速海的通道已被封鎖。

烏克蘭總統澤連斯基形容俄羅斯是恐怖主義國家，指責俄方犯下戰爭罪行。