美媒：中國是否會資助莫斯科的戰爭資金？

中國/俄羅斯/烏克蘭

俄羅斯總統普京對烏克蘭發動了一場無端戰爭。而中國是唯一一個仍與快速被孤立的俄羅斯保持直接聯繫的主要經濟體。但北京方面要求改變這種狀況的壓力正在增加。在中俄兩國簽署 "無限制 "夥伴關係協議僅數周後，中國現在別無選擇，只能重新調整其與莫斯科在雙邊貿易和宏觀經濟方面的立場。歐洲官員警告，"如果中國被認為是在破壞西方的制裁，中國也需要認識到，中國將面對一個團結的歐洲、美國和日本的更強大的聲音，這可以迅速使中國處於一個更不舒服的位置。"

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據Politico今天撰文討論在西方制裁的衝擊下，中國是否會資助莫斯科的戰爭資金？該文稱，北京對付一個處於戰爭狀態的夥伴俄羅斯的政策選擇有限。北京仍然希望依靠莫斯科作為長期的戰略夥伴來抵禦美國的全球影響力。 但要求北京方面改變這種合作狀況的壓力正在增加。

中國企業也將不願意與一個被切斷了與全球經濟很大一部分聯繫的國家進行貿易和投資。

周一，在西方盟國的一系列協調製裁措施限制了俄羅斯中央銀行部署其6300億美元外彙儲備的能力，並切斷了其與世界上最大的銀行支付網絡SWIFT的聯繫後，俄羅斯盧布下滑了多達30%。

迄今為止，中國的政策制定者避免引發對幫助俄羅斯的能力的關注，而是就制裁對俄羅斯和歐洲經濟的影響提供一般性評論，而中國央行尚未就俄羅斯外彙儲備或貨幣互換線的狀況提供任何線索。

根據俄羅斯銀行的最新數據，截至2021年6月，俄羅斯外彙儲備的大約13%--或估計為770億美元--是中國的貨幣。莫斯科可能會尋求拋售這些人民幣，以便為其陷入困境的流動性提供助力。

據柏林以中國為重點的智庫MERICS的首席經濟學家Max Zenglein說，中國在如何支持俄羅斯的經濟上將非常謹慎。Max Zenglein說，“中國的風險令人難以置信。”

即使是與中國政府有關的專家也對最近幾輪制裁後的俄羅斯經濟前景感到悲觀。北京將不得不思考俄羅斯中央銀行提出的要求，該銀行面臨著自冷戰結束以來前所未有的流動性緊張。中國領導層的關鍵問題是，中國是否希望被認為是在為普京的戰爭基金提供資金？

據歐洲外交關係委員會的制裁政策專家喬納森-哈肯布羅伊奇說，"當俄羅斯把目光投向國外時，其儲備還沒有被凍結，那不會是歐洲，不會是美國，那將是中國。但要達到這一點，你需要中國的政治決定提供相當大的幫助。" 喬納森-哈肯布羅伊奇說，"如果中國被認為是在破壞西方的制裁，中國也需要認識到，中國將面對一個團結的歐洲、美國和日本的更強大的聲音，這可以迅速使中國處於一個更不舒服的位置。"

在西方因俄羅斯2014年吞併克里米亞而對其實施制裁後，俄羅斯和中國的中央銀行建立了貨幣互換線，當時中國也急於擴大其貨幣的全球使用，以挑戰美元的強勢地位。一年後，中國推出了跨境銀行支付系統（CIPS），這是一個比總部設在比利時的SWIFT小得多的替代方案。中國跨境銀行支付系統（CIPS）擁有全世界1280家金融機構的成員，而SWIFT的成員為11000家。

據Politico稱，這裡的問題是，俄羅斯和中國都不認為對方的貨幣是有用的。事實上，最近在2月初，俄羅斯和中國就以歐元而非本國貨幣達成了天然氣交易。顯然盧布現在坐在懸崖邊上，而中國的人民幣遠不是一種強大的國際貨幣。超過40%的全球支付是以美元結算的，而人民幣佔2%。

據芬蘭銀行新興經濟體研究所所長Iikka Korhonen說，"目前在俄羅斯，人們正在排隊取出盧布、美元和歐元的存款，但不是人民幣。" Iikka Korhonen指出，“事實上，俄羅斯中央銀行與中國有這樣的業務合作關係。”