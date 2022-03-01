CNN：中國政府對俄烏戰爭的反應置旅烏中國人於險境

俄羅斯侵烏戰爭

中國外長王毅2月28日在日內瓦聯合國人權理事會發表講話，俄羅斯入侵烏克蘭至今，中國沒有撤僑消息。

美國有線電視新聞網（CNN）分析：中國政府的烏克蘭撤僑計畫停滯不前，放任國內網友挺俄，並且貶抑烏克蘭女性，北京當局對俄烏戰爭做出如此反應，置旅烏中國人於險境之中。

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CNN指出：西方國家數周前已呼籲本國公民離開烏克蘭。在俄烏衝突加劇之際，中國原本周末以包機將公民撤離烏克蘭的計畫已經擱置。中國駐烏克蘭大使範先榮表示，要等到安全時才能撤僑。

中國官方媒體報道，約有6000名中國公民仍待在烏克蘭。CNN指出，有別於他國公民，這些中國公民在俄國展開侵略前未收到離開烏克蘭的指示，當美國及其盟友警告俄國攻擊迫在眉睫時，中國官員拒絕聽從。

部分留在烏克蘭的中國公民或永久居民，開始對自身安危表達擔憂，這不僅是由於俄烏衝突加劇，更因為烏克蘭境內出現反中情緒。

中國當局持續強化與俄羅斯政府的緊密關係，迄今拒絕譴責俄國，或形容俄國的行動為侵略。中國官媒在國內報導採取親俄觀點，而網絡上支持烏克蘭及其總統澤倫斯基的貼文則遭到審查。

CNN指出：與此同時，中國社群媒體上也湧現親俄情緒，以及對烏克蘭女性的貶抑。旅居烏克蘭的華人孫剛指出，中國社群媒體上的噁心言論經烏克蘭媒體轉述，讓當地華人社區更加受到懷疑。孫剛提及，他當天早些時候外出採買雜貨時，遭到幾名當地居民攔阻及質問。孫剛表示：“我不認為，烏克蘭現今局勢對中國人是安全的。”他呼籲中國網友應展現更多同理心，並稱“烏克蘭正在戰爭中受苦，且每天都有人死去”。

一名自稱是烏克蘭留學生的中國男子在社群媒體貼文指出，在基輔的防空洞及地鐵里，人們質問中國學生他們是否同意網絡上的那些言論，使得許多學生害怕待在地鐵里。我希望向烏克蘭人道歉，尤其是烏克蘭女性。