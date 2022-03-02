拜登即將發表國情咨文：獨裁者必須為侵略行為付出代價

俄羅斯侵烏戰爭

美國總統拜登周三將在美國國會發表國情咨文，拜登將直接點名普京，譴責普京發動的戰爭是“有預謀的和無端的”。拜登還將讚揚西方在面對入侵烏克蘭時表現出的團結。

廣告 繼續瀏覽後續

根據法新社援引美國幾家媒體的報道，預計拜登將宣布一項重大的新制裁措施來證明西方國家的密切協調：對俄羅斯飛機關閉美國領空。歐盟和加拿大已經決定這樣做。

根據白宮提前釋出的片段，拜登將在他的第一次國情咨文中宣布："在我們的歷史進程中，我們學到的教訓是：如果獨裁者不為他們的侵略行為付出代價，他們就會造成更大的混亂，"

俄羅斯總統普京 "錯以為西方和北約不會作出回應。他認為他可以分裂我們。"“我們做好了準備“，拜登表示。

每年，美國總統都會在國會大廈這個非常莊嚴的環境中，向立法部門報告他的政治行動。國情咨文演說通常是專門討論國家問題，但這次，這位79歲的民主黨人談論的重點是世界和 "聯盟狀況"，正如他在抵達白宮時承諾的那樣，他希望組建一個民主國家的大聯盟來對抗獨裁政權。

白宮還宣布，烏克蘭駐美大使奧克薩娜·馬卡洛娃將是拜登國情咨文演說的嘉賓，坐在第一夫人吉爾·拜登身邊。

據報道，從白宮到國會大廈的主要通道---賓夕法尼亞大道上裝飾着藍色和黃色的烏克蘭國旗。

俄羅斯和烏克蘭星期二進行了克里姆林宮六天前開始入侵鄰國以來的首次交換俘虜。

然而，在換俘的同一天，俄軍加大了對烏克蘭各地城市的轟炸，人們經歷了更多的戰火洗劫。俄軍擊中了民用基礎設施和通訊設施，包括基輔地標性的建築---中心電視塔和烏克蘭的納粹大屠殺紀念堂。

電視塔被擊中後爆發出火球烈焰。有五人在電視塔遭攻擊後喪生。

與此同時，俄軍對位於俄烏邊境的140萬人口的城市哈爾科夫進行了猛烈轟炸。 州長Oleg Sinegoubov在一段顯示爆炸的視頻中說，該市中心廣場，地區政府總部被部分摧毀。至少有10人死亡，20多人受傷，還有8人在一棟公寓樓被擊中時死亡。

對克里姆林宮的國際壓力繼續增加。聯合國最高司法機構國際法院（ICJ）已宣布於3月7日和8日就烏克蘭政府提起的訴訟舉行聽證會，烏克蘭指控莫斯科策畫了種族滅絕。