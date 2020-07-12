中國與伊朗擬簽戰略合作協議涉及基建、石油、軍事等領域

美國《紐約時報》7月11日報導指，中國和伊朗低調的撰寫了一份長達18頁的合作協議，其中包括加強雙方在基建、金融、通訊和軍事領域的合作。作為回報，協議簽署後中方將獲得由伊方提供的在未來25年中伊朗石油的低價和慣常供應。

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伊朗外交部長紮里夫在上周介紹稱，中國國家主席習近平於2016年對該國進行訪問時提出的，與伊方建立全面戰略夥伴關係的提議在今年6月得到了伊總統魯哈尼內閣的批准。紮里夫曾在7月5日於伊斯蘭議會會議上表示，伊朗一直在就一項為期25年的協議與中國談判，一旦達成協議，就會宣布有關條款。他指出，關於未來與中國的各項交易“沒有什麼秘密”。他介紹稱，當協議達成時將通知全國。伊朗前總統內賈德 (Mahmoud Ahmadinejad)曾於上個月譴責當局與中國進行秘密談判，這也讓伊中協議一度成為了伊朗社交媒體上的熱門話題。

紐時的報導引述曾就協議與伊政府進行溝通人士的話表示，該報獲得的文件的確是伊中協議草案，文件上還標有“最終版本”的字樣，其日期則定格於2020年6月。報導指，中方尚未對協議內容加以公布，目前也並不得知北京是否已經對協議內容加以簽字，並將於何時會將協議向外界公布。報導認為，如果這一協議最終成型，這將給美中關係帶來進一步的困難和新的分歧點。這則是由於特朗普政府自2018年起，正在對德黑蘭實施極限施壓制裁以迫使其就伊核和彈道導彈研發問題作出讓步。

報導指，這份協議在開頭寫道，“兩個古老的亞洲文化，兩個在貿易、經濟、政治、文化、安全方面具有相似見解的合作夥伴，並擁有多個雙邊及多邊共同利益的（夥伴）將會彼此視為戰略夥伴”。兩名知情人士稱，中國預計在未來25年中向伊朗投資4000億美金。這或將導致更多的中國公司遭受美國的制裁。就伊中全面戰略夥伴協議問題，一名來自美國國務院的發言人回應指，“美國將繼續使對幫助伊朗，這一全球最大恐怖主義贊助商的中國公司付出代價”。回應指，“通過鼓勵中方公司與伊朗政權進行可受制裁的活動，中國政府對其自身促進穩定和和平的國家目標造成破壞”。

報導指，協議內容包括近100項基建項目，包括中方幫助在伊朗建築機場、高鐵、地鐵以幫助數以百萬計伊朗民眾的民生等。中方還將幫助在伊朗西北部的馬庫市（Maku），在西南端、阿拉伯河的阿巴丹島北岸港口城市阿巴丹（Abadan）及霍爾木茲海峽的格什姆島(Qeshm)建造自貿區等。協議還包括中方幫助伊朗建設5G通訊網絡的基礎設施，向伊方提供中國的北鬥衛星導航系統及加強網絡空間管理和監控等。

紮里夫稱，這一協議在伊方還將需要得到伊斯蘭議會的批准。兩名伊朗官員稱，其得到了伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的支持。哈梅內伊的高級經濟顧問默罕默德（Ali Agha Mohammadi）近日在官媒電視上表示，該國需要將其石油收集量增加到850萬桶/每天才能保持其於國際能源市場的地位，這則需要中國的支持。中國75%的石油都需要從國外進口是全球最大的石油進口國。

報導稱，不過兩國政府間希望達成協議的意向並非在伊朗國內一片叫好，反對聲音橫跨整個政治光譜。批評者擔心，伊朗當局正在其經濟薄弱國際受孤立的不利之際廉價出售給中國。內賈德在6月的講話中，批評這是一個“伊朗人絕不會同意的秘密協議”。反對聲音以中國在非洲和亞洲的對外援助事例加以發生。相關項目中，最引人關注的包括阿曼海沿岸的兩個港口項目。一個是位於霍爾木茲海峽外，通往波斯灣的賈斯克（Jask）港建設項目。