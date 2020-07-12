伊朗公布擊落烏克蘭客機航班全過程：雷達偏離所致

伊朗民航局在當地時間7月11日晚對外發布了就烏克蘭國際航空公司752號班機墜毀事件的調查報告。報告指，由於（防空部隊）在雷達校準操作過程中出現人為失誤，導致雷達系統出現偏差。6月29日，伊朗德黑蘭省軍事檢察官格拉姆·阿巴斯·托爾基曾表示，烏克蘭客機在伊朗被擊落的原因是“人為失誤”。與這起事故有關的3人已被逮捕。

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今年1月8日，烏克蘭國際航空公司一架波音737-800客機在德黑蘭霍梅尼國際機場附近墜毀，機上167名乘客和9名機組人員無一生還。伊朗軍方隨後承認由於失誤擊落烏克蘭客機。報告顯示，該客機於當地時間8日早上6時10分獲得伊朗伊瑪目霍梅尼國際機場控制塔的許可，移動至起飛通道隨後沿預定航線和高度飛行。此時，伊朗一防空系統進行了重新布置，位置有所改變，然而操作員沒有對雷達系統的方位進行重新定位，從而導致出現107度的誤差。

當天6時13分，操作員在北向250度發現一個目標，而此時，在起飛後，烏航752號班機正在143度朝向系統飛行。操作員頻繁向協調指揮中心報告發現目標自西南向接近系統，但該目標實際上是正在預定航線飛行的烏航752號班機。

由於操作員沒有得到答覆，於是自行將該目標分析為威脅，於6時14分發射第一枚導彈。由於此時防空導彈系統已被激活，對目標保持追蹤，雷達系統也對其進行鎖定，操作員於30秒內，即6時15分發射第二枚導彈。隨後，伊朗軍方發布聲明稱，該架客機起飛後靠近伊朗革命衛隊的一個敏感地點，事故發生前，伊朗剛剛對美軍駐伊拉克基地發射導彈，所有伊朗防空系統處於高度戒備狀態，隨後該架飛機因“人為錯誤”被擊中。

此前，烏克蘭外交部副部長葉夫根尼葉寧曾於7月1日表示，法國日前已邀請烏專家參加烏航被擊落客機黑匣子的解讀工作。葉寧在推特上寫道，“今日收到法國有關派遣烏克蘭專家參加РS752航班黑匣子解讀工作的邀請。伊朗已經承諾7月20日將黑匣子送抵里昂。”