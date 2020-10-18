伊朗稱聯合國武器禁運已解除 蓬佩奧：美國準備好制裁與伊交易實體

伊朗外交部10月18日發表聲明稱，聯合國對伊朗進行的為期五年的武器禁運於周日自動解除。伊朗外長紮里夫在推特上表示，“今天，伊朗與世界的防務合作正常化是多邊主義事業的勝利，也是和平與安全的勝利。”而在另一邊，美國國務卿蓬佩奧亦通過推特指出，任何希望中東和平的國家都不應考慮向伊朗出售武器。

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根據2015年7月，伊朗與聯合國五大常任理事國及德國和歐盟達成的“伊朗核協議”，伊朗承諾限制其核武計畫，國際社會解除對伊制裁。聯合國安理會隨後通過第2231號決議，對伊核協議加以核可。根據第2231號決議，對伊朗的武器禁運2020年10月18日終止。美國總統特朗普在2016年參選時就一直對奧巴馬執政時期的這一外交決策持批判態度，並帶領美國於2018年5月退出了該協議，及對德黑蘭當局採取“極限施壓”措施。美國希望以此迫使伊方重回談判桌前，就包括其發展彈道導彈項目在內的更多問題重新商定新的協議。特朗普政府的這一目的至今未能實現，美國則於近期在聯合國提出決議草案試圖無限期延長對伊武器禁運，除非安理會作出解除禁運的新決議。最終，美國的決議草案並未獲得通過。法國、德國、英國伊作為核協議簽署三方表示，會繼續致力於落實聯合國安理會2231號決議，維護“伊朗核協議”。

伊朗外交部的聲明中寫道，“截至今天，針對伊朗武器運輸、其他有關活動和金融服務的限制舉措，以及此前實行的關於禁止部分伊朗公民和軍官進入或過境聯合國成員國的禁令已全部自動解除。”紮里夫稱，“對國際社會來說，這是一個重要的日子。國際社會無視美國的惡意努力，保護了聯合國安理會2231號決議和全面協議。今天，伊朗與世界的防務合作正常化是多邊主義事業的勝利，也是和平與安全的勝利。”伊方的聲明還表示，雖然現在可以自由購買和出口武器，但伊朗國防工業是自我維持的，不會出現“瘋狂購買武器”的情況。“伊朗的防務原則是以人民和本土的強烈依賴為前提的，非常規武器、大規模殺傷性武器和瘋狂購買常規武器，在伊朗的防務原則中沒有立足之地。”

華盛頓方面，蓬佩奧強調，“任何渴望中東和平的國家都不應考慮與伊朗進行軍售-該政權購買的每一種武器都將被其激進的意識形態所支配。”他補充說，“我們準備利用國內權威制裁促成這些武器銷售的個人或實體。”美方指責德黑蘭政權是“世界上最大的恐怖主義贊助商”，並在中東和北非地區向諸如也門和利比亞等國輸出其影響力，導致區域不穩和衝突連連。也正是在對伊朗擴張的擔心下，特朗普政府相繼促成了，屬於阿拉伯世界的阿聯酋和巴林與以色列建交。據悉，一個以色列代表團星期日在美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin)的陪同下飛往巴林，以正式建立兩國間的關係，並擴大海灣地區合作。