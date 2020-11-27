伊朗核武項目首席專家德黑蘭附近遭到暗殺 送院後身亡

伊朗媒體11月27日報導指，伊朗首屈一指的核科學家莫森·法赫里紮德（Mohsen Fakhrizadeh）在德黑蘭東部的阿布薩德（Absard）小城附近遭到暗殺。據目擊者介紹，法赫里紮德所乘坐的一輛汽車遭到襲擊。目擊者聽到了爆炸聲和機槍掃射的聲響。

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法赫里紮德是伊朗革命衛隊的一名高級軍官，並在德黑蘭的伊瑪目侯賽因大學擔任物理學教授。他被西方情報部門指控，曾在2000年初期伊朗核武項目解散前領導了所謂的“AMAD項目”。他還被懷疑此後仍在伊朗私下發展核武器的努力中扮演者舉足輕重的角色。法赫里紮德生前也一直受到聯合國安理會的資產凍結和旅行通知要求限制。因為安理會指，國際原子能機構（IAEA）曾要求對他進行訪問，但遭到了德黑蘭當局的拒絕。

以色列總理內塔尼亞胡則曾在一次記者會上點名法赫里紮德指，“記住這個名字”。對於今次他被暗殺的消息，以方拒絕予以評論。伊朗國營電視台已經確認了法赫里紮德的死訊，並指將在隨後提供更詳細的信息。半官方的法爾斯通訊社（Fars）則報導指，襲擊發生在首都德黑蘭以東的小城阿布薩德。報導稱，目擊者聽到爆炸聲，然後是機槍射擊。襲擊的目標是法赫里紮德所乘坐的一輛汽車。

襲擊發生後，包括法赫里紮德的保鏢在內的傷者隨後被送往當地醫院。伊朗國家電視台網站公布了一張安全部隊封鎖道路的照片。網上分享的照片和視頻顯示，一輛尼桑轎車的擋風玻璃上有彈孔，血跡積聚在路上。“不幸的是，醫療小組沒有成功地復活他，幾分鐘前，這位經理和科學家經過多年的努力和鬥爭，實現了烈士的崇高地位，”伊朗武裝部隊聲明說。

一名伊朗革命衛隊指揮官還在推特上寫道，伊朗將像過去一樣為殺害科學家的行為報仇。目前沒有任何組織立即宣稱對這次襲擊負責。不過，伊朗媒體都注意到內塔尼亞胡此前對法赫里紮德的說法。另據伊朗國防部發表的聲明說，法赫里紮德周五下午在其保鏢與 “武裝恐怖分子 ”的槍戰中受傷，在醫院死亡。聲明稱，法赫里紮德是國防部 “研究與創新組織 ”的負責人。