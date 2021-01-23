Covid-19疫情擡頭 迪拜限制公共娛樂
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面對Covid-19病毒感染人數於近期大幅攀升，迪拜宣布限制公共娛樂活動。
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位於西亞海灣地區的迪拜，面對感染Covid-19病毒的人數自2021年開年後大幅攀升，當局本周宣布採取兩項預防措施，旨在保障民眾的公共衛生與安全。
迪拜依然要求民眾嚴格遵守戴口罩和保持社交距離。沒有採取宵禁和防疫限制措施的迪拜，之前一直對遊客採取門戶開放政策。當地酒店的入住率在2020年12月與2019年同期相比，不差上下。
據本台RFI記者Nicolas Keraudren 周六（2021年1月23日）發自迪拜的報導，這是一種刺痛的回憶。在迪拜生活幾乎恢復正常之際，地方當局宣布暫停部分公共娛樂活動。
儘管餐館和酒店保持開放，但藝術活動無限期暫停。同時，迪拜衛生當局要求醫院在一個月內，不要進行非急需外科手術，以便讓急診患者享有優先。
迪拜酒店入住率如同2019年
儘管當局沒有提及，但上述決定恰逢感染Covid-19病毒的每日新確診人數，自今年年初以來幾乎翻倍。
在疫情大規模流行的背景下，迪拜是國際遊客的熱門目的地之一。2020年12月的酒店入住率與2019年同期幾乎相當。