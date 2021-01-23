Covid-19疫情擡頭 迪拜限制公共娛樂

面對Covid-19病毒感染人數於近期大幅攀升，迪拜宣布限制公共娛樂活動。

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位於西亞海灣地區的迪拜，面對感染Covid-19病毒的人數自2021年開年後大幅攀升，當局本周宣布採取兩項預防措施，旨在保障民眾的公共衛生與安全。

迪拜依然要求民眾嚴格遵守戴口罩和保持社交距離。沒有採取宵禁和防疫限制措施的迪拜，之前一直對遊客採取門戶開放政策。當地酒店的入住率在2020年12月與2019年同期相比，不差上下。

據本台RFI記者Nicolas Keraudren 周六（2021年1月23日）發自迪拜的報導，這是一種刺痛的回憶。在迪拜生活幾乎恢復正常之際，地方當局宣布暫停部分公共娛樂活動。

法廣存檔圖片：迪拜一個商業中心外 攝於2020年5月3日 Image d'archive RFI: Vue générale de l'extérieur du centre commercial de Dubaï, le 3 mai 2020, après que le gouvernement des EAU a assoupli le couvre-feu et autorisé l'ouverture des magasins. © REUTERS/Abdel Hadi Ramahi 路透社

儘管餐館和酒店保持開放，但藝術活動無限期暫停。同時，迪拜衛生當局要求醫院在一個月內，不要進行非急需外科手術，以便讓急診患者享有優先。

迪拜酒店入住率如同2019年

儘管當局沒有提及，但上述決定恰逢感染Covid-19病毒的每日新確診人數，自今年年初以來幾乎翻倍。

Image d'archive RFI : Alors qu'une grande partie du monde resserre les verrouillages, Dubaï a gardé ses portes ouvertes depuis juillet, se présentant comme une évasion ensoleillée et sans quarantaine - malgré une forte augmentation des cas. © Giuseppe CACACE AFP 法新社

在疫情大規模流行的背景下，迪拜是國際遊客的熱門目的地之一。2020年12月的酒店入住率與2019年同期幾乎相當。