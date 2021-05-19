以色列軍方稱尋找停火切入點 不排除繼續阻遏哈馬斯

一名以色列軍方消息人士今天表示，以色列正在評估何時是暫停空襲加薩走廊巴勒斯坦武裝分子的適當時機，但如果必要會準備進行“更多天”的空襲。而根據以色列總理尼坦雅胡今天說法，以軍轟炸加沙走廊（Gaza Strip）目的在嚇阻哈馬斯集團（Hamas），但也不排除“征服”控制加沙走廊的哈馬斯。

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據中央社今天報道稱，一名以色列軍方消息人士今天匿名表示，“我們正在觀察何時才是適合停火的時機。”這名消息人士還說，以色列正在評估是否已經達到削弱統治加沙的哈馬斯集團戰鬥力的目標。據消息人士說，問題在於哈馬斯是否了解對以色列發動的火箭攻擊不能再發生。

以色列警方在伊斯蘭教第3聖地耶路撒冷阿克薩清真寺（Al-Aqsa Mosque）與巴勒斯坦人爆發激烈衝突後，哈馬斯向耶路撒冷發射火箭，以色列10日開始對加沙發動大規模空襲。據匿名的以色列軍方官員表示，以色列已經決定對哈馬斯的火箭攻擊不再僅透過以牙還牙的報復方式回應。

這位軍方官員說：“我們認為這是削弱哈馬斯戰鬥力的一個機會。”

以色列總理內塔尼亞胡今天說，以軍轟炸加沙走廊目的在嚇阻哈馬斯集團，但也不排除“征服”控制加沙走廊的哈馬斯。

據內塔尼亞胡在特拉維夫（Tel Aviv）為一群外國使節舉行的簡報中談到哈馬斯：“對付他們只有兩種方法。”據他說：“你可以征服他們，這永遠有可能；也可以嚇阻他們，我們此刻正施加強有力的嚇阻。但我必須指出，我們不排除任何選項。”

據內塔尼亞胡堅稱，以色列“並不希望”使情勢升溫。