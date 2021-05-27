聯合國人權理事會通過決議 決定對巴以衝突期間的侵犯人權情況展開調查

法新社消息，聯合國人權理事會周四以24票贊成、9票反對、14票棄權的表決結果通過一項決議，決定對自4月份以來在巴勒斯坦地區以及以色列境內發生的侵犯人權的情況及其深層原因展開調查。

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應巴基斯坦代表伊斯蘭合作組織和巴勒斯坦自治政府提出的要求，聯合國人權理事會周四舉行特別會議，討論這項由伊斯蘭合作組織提出的決議草案。以色列駐聯合國日內瓦辦事處代表昨天批評這次會議和決議草案，稱會議和草案的唯一目的只是要怪罪以色列、洗白哈馬斯的犯罪行為，並讓巴勒斯坦當局不用向自己人民負責。

決議草案呼籲聯合國人權理事會緊急在被佔領的巴勒斯坦自治區成立持續性的國際獨立調查委員會，包括在東耶路撒冷和以色列境內。人權理事會先前曾經數度下令調查巴勒斯坦自治區的侵犯人權問題，周四通過的決議是首次要檢視當地長期衝突的根本原因，也是首度調查以色列境內大規模濫權情形。

聯合國人權事務高級專員巴切萊特周四表示，以色列襲擊加沙地帶、殺害平民並攻擊民用設施的行為可能構成戰爭罪。巴切萊特在聯合國人權理事會27日召開的特別會議上發表講話時談及上述觀點。巴切萊特指出，“我們還沒有證據表明在以色列襲擊加沙時遭遇破壞的民用建築被用於軍事目的，”她並強調稱，根據國際法規定，以色列有義務保護約旦河西岸、東耶路撒冷和加沙地帶的居民，與此同時，巴切萊特還敦促以色列當局停止從謝赫·賈拉居民區和其他居民區驅逐巴勒斯坦人的行動。

巴切萊特表示，以色列平民從鐵穹頂防禦系統中受益，但加沙地帶的巴勒斯坦人沒有得到保護。她補充說，以色列聲稱轟炸了加沙的武裝團體，但襲擊造成平民傷亡。巴切萊特表示，“我們呼籲哈馬斯停止不加選擇地向以色列發射火箭彈。”

以色列與哈馬斯的激烈衝突5月21日依據協議實現了停火。加沙的衛生部表示，這場衝突造成253名巴勒斯坦人喪命，包括66名兒童，另超過1900人受傷。在以色列方面，從加沙地區發射的火箭等武器造成12 人死亡，包括1名兒童、1名阿拉伯裔少年、1名以色列軍人、1名印度人和兩名泰國勞工，另約357人受傷。