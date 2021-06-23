執行制裁禁令 美國關閉36個伊朗官媒網站

美國司法部6月22日發表聲明表示，33個由伊朗伊斯蘭廣播與電視聯盟 (IRTVU) 運營的網站和3個由什葉派武裝組織“真主旅”運營的網站已被關閉。這些網站域名均為美國公司所有，伊朗伊斯蘭廣播與電視聯盟和“真主旅”此前已受美方制裁，其在未獲得美財政部許可的情況下被禁止獲得美國的網站和域名服務。

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美國司法部的聲明稱，“2020年10月22日，財政部外國資產控制辦公室（OFAC）指定IRTVU列入‘特別指定國民名單’（SDN），因為它由伊斯蘭革命衛隊‘聖城旅’擁有或控制。禁止SDN在沒有OFAC許可證的情況下在美國獲得服務，包括網站和域名服務”。

聲明指，美國財政部外國資產控制辦公室的公告解釋說，“伊朗政府的組成部分，包括IRTVU和其他類似機構，偽裝成新聞機構或媒體機構，以虛假信息活動和惡意影響行動為目標，對美國進行攻擊。今天查封的網站中有33個是由IRTVU運營的。這33個域名由一家美國公司擁有。IRTVU在利用這些域名之前，沒有從外國資產管制處獲得許可。”

聲明指，美國司法部周二查獲的另外三個網站是由什葉派武裝組織“真主旅”運營的。2009年7月2日，OFAC將“真主旅”指定列入“特別指定國民名單”，美國國務院亦將“真主旅”指定為“外國恐怖主義組織”。據悉，包括伊朗新聞電視台在內的一些伊朗官方媒體網站當天無法正常瀏覽，部分媒體網站在使用伊朗域名後運營恢復正常。

對此，德黑蘭方面23日警告稱，美國查封與伊朗媒體有關的網站不利於推進有關美國重返核協議的談判。伊朗總統辦公室主任馬哈茂德·瓦埃齊說，“我們正在利用一切國際和法律手段……譴責……美國這一錯誤政策。圍繞核問題協議的談判正在進行之際，這一事件似乎不會發揮建設性作用。”