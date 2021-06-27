美以外長會談 以外長指對伊朗核協議嚴重保留

以色列外交部長亞伊爾·拉皮德（Yair Lapid）6月27日與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）於意大利首都羅馬舉行了會談。這是以色列新政府成立以來美以高級官員的首次面對面外交活動。期間，拉皮德向布林肯表示，雙方關於伊朗核協議的分歧“可以安靜地解決”。

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拉皮德說，“以色列對在維也納達成的伊朗核協議有一些嚴重的保留”。他補充說，“我們認為，討論這些分歧的方式是通過直接和專業的對話，而不是在新聞發布會上。"首次以以色列外長身份出訪的拉皮德表示，耶路撒冷和華盛頓有相同的目標，但雙方之間的分歧是關於如何實現這些目標。

伊朗核協議相關方會談今年4月6日開始在奧地利首都維也納舉行，討論美伊恢復履約問題，迄今已舉行6輪會談。布林肯25日在到訪巴黎時提出，如果談判無限期拖延下去，美國回到伊核協議將“非常困難”。布林肯周五在同法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）舉行的聯合記者會上稱，“是的，將會出現那麼一個時刻，即回到伊核協議設立的標準將是非常困難的。”但他沒有給出最後期限。

勒德里昂同樣呼籲伊朗在挽救伊核協議問題上採取決定性步驟，“我們期待伊朗政府作出最後決定”。他強調，“我們正進入最後的階段、艱難的階段，需要勇敢而強力的決策”。對此他表示，“謹慎樂觀，但依然還是樂觀的”。

伊朗外交部發言人哈蒂布紮德（Saeed Khatibzadeh）26日則通過推特表態稱，“出於拯救一項美國試圖破壞的協議的堅定承諾，伊朗在維也納一直都是最積極的一方，提出了大部分的建議草案，依然相信（達成）一項協議是可能的，如果美國決定放棄特朗普的失敗的傳統。伊朗不會永遠談判。”

伊朗議長卡利巴夫（Mohammad Ghalibaf）27日亦稱，伊朗與國際原子能機構就核查工作達成的臨時技術協議到期，伊方不會向國際原子能機構移交伊核設施視頻監控資料。國際原子能機構星期五要求伊朗就是否再次延期臨時技術協議予以答覆。

就與布林肯的會談，拉皮德通過推特強調，美國是以色列最重要和最忠誠的盟友，兩國新上任的政府都來自“非常悠久和強大的親密友誼和合作傳統”。拉皮德說，他計畫努力恢復以色列在美國的兩黨支持，為此他在最近幾天與主要的民主黨和共和黨領袖進行了接洽。

拉皮德說，“我提醒他們所有人，以色列分享美國最基本的價值觀：自由、民主、自由市場、對和平的不斷追求。在為這些價值觀的鬥爭中，布林肯國務卿是一個偉大的朋友和一個偉大的夥伴”。他向布林肯說，“我期待着與你合作，擴大我們地區的和平圈。這是為中東帶來穩定和繁榮的最佳途徑。”

拉皮德當天還與巴林外交部長紮亞尼（Abdullatif Al-Zayani）舉行了會談。他並將於周二對阿聯酋進行訪問。這將是以色列部長對海灣國家的首次國事訪問。阿聯酋和巴林去年9月在華盛頓簽署的《亞伯拉罕協議》的框架下與以色列建立了外交關係。

拉皮德說，他與布林肯會晤的議程還包括了以下多個議題，“加強我們的自衛能力，努力減少我們與巴勒斯坦人之間的衝突，同時使以色列人和巴勒斯坦人的生活更加美好。”會面期間，拉皮德向邁阿密-戴德縣瑟夫賽德鎮一棟建築物倒塌的受害者送去了祈禱和慰問。拉皮德當天還與意大利外長路易吉·迪馬約（Luigi Di Maio）會面。