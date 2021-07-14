四名伊朗情報官員因陰謀綁架在美記者遭起訴

美國司法部7月13日通過聲明表示，紐約聯邦法院當天公布了一份起訴書，指控四名伊朗國民參與綁架、違反制裁、銀行和電信欺詐以及洗錢等陰謀。一名同樣來自伊朗的同謀者和加利福尼亞居民面臨額外的結構性指控。

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根據法庭文件，50歲的法拉哈尼（又名Vezerat Salimi和Haj Ali）、42歲的卡澤因（Mahmoud Khazein）、35歲的薩德吉（Kiya Sadeghi）和45歲的努里（Omid Noori）都來自伊朗，他們密謀綁架居住在布魯克林的一名女記者、作家和人權活動家阿琳娜嘉德（Masih Alinejad）。

在伊朗，女性必須佩戴名為希賈布（hijab）的伊斯蘭頭巾，但2014年，360萬伊朗女性因沒有佩戴頭巾被警告、罰款或者拘留。定居在美國的阿琳娜嘉德希望改變伊朗這一現狀，她開始鼓勵伊朗女性解放他們的秀髮並發布照片，並稱這一活動不帶任何政治色彩。這就是此後在互聯網上名噪一時的“伊朗女性短暫的自由”活動。

另一涉案人員，巴哈多里法（Niloufar Bahadorifar），又名（Nellie Bahadorifar），46歲，原籍伊朗，目前居住在加利福尼亞州，被指控提供金融服務以支持該陰謀。

紐約南區聯邦檢察官施特勞斯（Audrey Strauss）說，“根據指控，四名被告監視並計畫綁架一名批評伊朗政權專制制度的伊朗裔美國公民，並強行將他們的目標受害者帶到伊朗，在那裡受害者的命運充其量也是不確定的。”

施特勞斯說，“這個國家最珍視的自由之一是有權說出自己的想法而不用擔心政府的報復。生活在美國的美國公民必須能夠倡導人權，而不會成為外國情報人員的目標。由於聯邦調查局揭露了他們的所謂計畫，這些被告未能通過強行綁架來壓制批評。”

美國聯邦調查局反間諜部門的助理局長小艾倫·E·科勒(Alan E. Kohler Jr)說，“我們將使用我們掌握的所有工具，積極調查那些僅僅因為伊朗政府不同意受害者對其政權的批評而陰謀綁架美國公民的外國活動”。

根據起訴書，法拉哈尼是一名居住在伊朗的伊朗情報官員。卡澤因、薩德吉和努里是伊朗的情報人員，他們也居住在伊朗並在法拉哈尼手下工作。至少從2020年6月開始，法拉哈尼和他的情報網絡就密謀在美國境內綁架一名伊朗裔美國公民（受害者-1），以推動伊朗政府壓制她對伊朗政權的批評的努力。

阿琳娜嘉德周三通過推特表示，“我很感謝聯邦調查局挫敗了伊朗伊斯蘭共和國情報部綁架我的陰謀。這個陰謀是在魯哈尼領導下精心策畫的。”她說，“這是一個綁架和處決魯霍拉·紮姆(Rouhollah Zam)​的政權。他們還綁架並監禁了賈姆希德•沙爾馬德(Jamshid Sharmahd)和許多其他人。”